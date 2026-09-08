La reacción de Susana Giménez cuando le preguntaron por la interpretación de Leticia Brédice en la serie de Moria Casán: "No me hagan..."

Susana Giménez fue una de las tantas famosas que dijo presente en la gala solidaria anual de Fundación Fundaleu, que se llevó adelante en un lujoso hotel porteño. La diva, que asistió junto a su hija Mercedes Sarrabayrouse, estuvo más diva que nunca: lució un vestido floreado, abrigo de piel y un peinado recogido. En medio de los flashes, la conductora opinó sobre la serie de Moria Casán y la interpretación que hizo de ella Leticia Brédice.

Abordada por muchos móviles que esperaban tener su palabra, Susana habló con "LAM", el programa de Ángel de Brito en América TV. "La vi (la serie de Moria), me encantó", respondió la animadora.

Sin embargo, "La Su" evitó responder si le gustó o no la interpretación de Brédice. "No me hagan preguntas ridículas porque no les voy a contestar", advirtió Giménez, tajante.

En diálogo con "Desayuno americano", Susana Giménez también fue consultada sobre la polémica escena de las mujeres albinas en la serie de Moria Casán, que hacía alusión a las extensiones de pelo que se ponía la diva. "¿Qué albinas? Ah... Era verdad. Miguel (Romano) le compraba (pelo) a unas albinas", comentó la figura pública.

El móvil del ciclo de Pamela David también le preguntó qué le pareció la actuación de Leticia Brédice. "Espléndida", soltó Susana, a quien le cambió la expresión del rostro e hizo gesto de hartazgo al voltearse.

Respecto a su serie biográfica, expresó: "Viene bien. No está terminada, pero viene muy bien los capítulos". De hecho, según contó, la biopic tiene listo hasta su quinto episodio.

Por último, se mostró reacia a hacer una obra teatral. "¿Teatro? No. Estoy cansada", afirmó Susana Giménez, fiel a su estilo.