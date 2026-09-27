La salud de Daniel Osvaldo: los detalles de su estado tras ser operado de urgencia

Este viernes se conoció que el exfutbolista Daniel Osvaldo había sido internado después de sufrir un "derrame pleural y venas tapadas con afectación en una pierna", según informó Ángel de Brito. Tras ser operado, se conocieron nuevos detalles sobre su estado.

La expareja de Jimena Barón ingresó al centro de salud el jueves por la noche, después de varios días con malestar que sus allegados habían relacionado con un fuerte resfrío. Los médicos detectaron una infección pulmonar y un derrame pleural derecho, con presencia de líquido y pus, por lo que decidieron realizar una cirugía.

Durante el procedimiento, el equipo médico tomó muestras de la pleura para realizar una biopsia. El estudio será clave para determinar qué provocó la infección y definir el tratamiento que deberá seguir. Por el momento, tampoco está confirmado que le hayan extirpado parte de los pulmones, como se había mencionado inicialmente.

Según informaron familiares, Daniel Osvaldo permanece consciente y sin sedación. "Está bien y lúcido", señalaron a Clarín, mientras aclararon que todavía no existe un diagnóstico preciso. La única certeza que transmitieron sobre el cuadro es que "lo agarraron a tiempo".

Ahora, el exdelantero continuará bajo observación en terapia intensiva hasta que estén disponibles los resultados de los estudios. A partir de esa información, los médicos podrán definir los próximos pasos y evaluar cuándo estará en condiciones de pasar a una habitación común.