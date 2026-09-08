La salud de Mirtha Legrand: trascendió el resultado de la tomografía realizada durante su internación

En las últimas horas generó gran preocupación la internación de Mirtha Legrand por un cuadro de bronquitis. Mientras "La Chiqui" continúa bajo observación en el Sanatorio Mater Dei, trascendió el resultado de la tomografía que le habrían realizado durante su hospitalización.

Mercedes Ninci fue quien dio a conocer parte del informe durante "La Mañana con Moria", el programa de Moria Casán en El Trece. El estudio hace referencia a una "reagudización de patología previa inflamatoria infecciosa", coincidente con el cuadro bronquial que atraviesa la conductora. También menciona una "hernia hiatal mixta" preexistente. Además, aparecen descriptos un "nódulo pulmonar de 14 mm" y un "hamartoma".

Ante la inquietud que podían generar esos términos, Guillermo Capuya explicó qué significa uno de los hallazgos. "El hamartoma es una malformación benigna que lo tiene hace tiempo pero es importante hacerles un seguimiento, por eso se lo menciona. Lo demás, corresponde a la afección respiratoria". El especialista remarcó que se trata de una lesión benigna ya conocida.

En cuanto al cuadro que motivó la internación, el informe coincide con la afección respiratoria que atraviesa la conductora. La institución había confirmado previamente que permanece en una habitación común para completar estudios y continuar con el tratamiento médico correspondiente.

Mientras tanto, Nacho Viale llevó tranquilidad sobre la evolución de su abuela. Según contó, Mirtha pasó una buena noche y, si mantiene esa mejoría, podría recibir el alta durante los próximos días. La conductora continúa bajo control mientras los médicos siguen de cerca su recuperación.

La salud de Mirtha volvió así a quedar bajo la lupa por una internación que, según la información oficial disponible, se encuentra vinculada con su cuadro respiratorio. El próximo parte médico del Mater Dei será el que permita conocer nuevas precisiones sobre su evolución.