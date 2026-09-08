La verdad detrás de la supuesta propuesta de casamiento de Rolando Barbano a Marina Calabró: "Todavía no..."

Una cena romántica bastó para que comenzaran las especulaciones. En las últimas horas, Rolando Barbano y Marina Calabró volvieron a quedar envueltos en rumores de casamiento, luego de que trascendiera que el periodista podría haber aprovechado una salida junto a su pareja para hacerle una propuesta.

Sin embargo, la historia tuvo otro desenlace. Barbano habló sobre el tema y explicó qué ocurrió durante aquella noche, mientras que Calabró también se refirió a las versiones y dejó en claro cuál es la situación actual de la relación.

Rolando Barbano aclaró qué pasó durante la cena

Durante una entrevista con "Ya fue Todo", el ciclo que se emite por Jotax Digital, Barbano respondió directamente a la versión que hablaba de una supuesta propuesta de matrimonio.

El periodista reconoció que salió a comer con Marina, pero negó que esa cena haya tenido como objetivo concretar un pedido de casamiento. "Salimos a comer, pero no fue la ocasión para la propuesta. No descarto que en el corto plazo haya una", explicó Barbano.

De esta manera, aunque descartó que la propuesta haya ocurrido en aquella oportunidad, tampoco cerró la puerta a que pueda suceder próximamente.

Incluso reconoció que la cena podría haber sido un escenario ideal para dar ese paso, aunque aseguró que ninguno de los dos tenía esa intención en ese momento. "Hubiese sido un lindo momento ese, pero la verdad es que no estábamos en ese plan", sostuvo.

¿Por qué todavía no llegó la propuesta?

Más allá del deseo de casarse, Rolando Barbano planteó que para él el matrimonio implica mucho más que una celebración o un trámite.

Según explicó, cuando una pareja decide casarse, también debería tener definido cómo continuará su vida en común y, especialmente, cuándo comenzará esa nueva etapa. "Creo que cuando uno pide casamiento tiene que poner fecha en el corto plazo", señaló.

Ahí aparece uno de los principales obstáculos que actualmente analiza la pareja: la organización familiar. Tanto Barbano como Marina Calabró tienen hijos y cada uno mantiene su propia casa. Por eso, antes de pensar en una boda, necesitan resolver cómo podrían organizar una eventual convivencia.

"Como todavía nosotros no hemos acomodado la situación y con los hijos... me parece que, si te casás, tenés que convivir y Marina vive con su hija y yo con mis hijos", explicó el periodista.

La convivencia, uno de los temas que todavía deben resolver

La pareja todavía no definió un proyecto para ensamblar sus respectivas familias. Barbano reconoció que esa situación ocupa un lugar importante a la hora de pensar en un eventual casamiento. "No tenemos planes de ensamble, entonces estamos viendo", expresó.

El periodista también puso sobre la mesa otra posibilidad: casarse y continuar viviendo en casas diferentes. Aunque admitió que conoce casos en los que ese esquema funcionó, confesó que personalmente no termina de convencerlo. "A mí no me termina de cerrar lo del matrimonio en casas separadas. Sé que ha habido algunas experiencias exitosas, pero no sé", manifestó.

Para Barbano, entonces, el vínculo no atraviesa un problema sentimental. Por el contrario, aseguró que existe una relación sólida, pero que todavía deben resolver cuestiones concretas antes de avanzar. "El amor está, el romance y la pasión también, pero hay que pensar en el tema práctico", resumió.

Marina Calabró también habló sobre los rumores

Marina Calabró tampoco esquivó las versiones sobre una supuesta propuesta. La periodista explicó que, según su mirada, el rumor apareció después de que algunas declaraciones de Barbano se interpretaran de una manera diferente a la que pretendía. "No sé de dónde salió todo eso porque puso palabras sueltas, pero fue por otra cosa", aclaró.

Sin embargo, sus palabras también dejaron una certeza: el matrimonio forma parte de las conversaciones de la pareja.

Calabró explicó que ambos contemplan la posibilidad de casarse, aunque actualmente las responsabilidades familiares ocupan un lugar prioritario. "Algún día llegará, pero ahora los hijos son chicos y hay temas de logística familiar", afirmó.

Por eso, el casamiento no aparece como una posibilidad descartada, sino como una decisión que podría llegar más adelante, cuando las circunstancias permitan organizar la vida familiar de otra manera.

¿Habrá un anuncio cuando llegue el momento?

Ante la posibilidad de que finalmente decidan casarse, Marina Calabró también se refirió a cómo comunicarían una eventual noticia.

La periodista descartó que vaya a tratarse de un anuncio ambiguo o cargado de misterio y dejó una frase que marcó su postura: "Ya se alinearán los planetas, pero no va a ser un anuncio enigmático. Anunciamos o no anunciamos".

De esta manera, si llega el momento de confirmar el casamiento, Marina dejó en claro que la pareja no buscaría generar suspenso alrededor de la noticia.

Marina Calabró cuestionó quién debe tomar la iniciativa

Otro de los puntos que planteó Calabró tuvo que ver con la idea tradicional de que el hombre debe ser quien haga la propuesta.

La periodista explicó que, en su caso, no existe esa dinámica porque los dos hablaron sobre la posibilidad de casarse y comparten el deseo de hacerlo cuando puedan resolver sus respectivas cuestiones familiares.

"Siempre está la cosa de que la mujer le plantea al hombre, pero no. Lo hemos hablado porque está en las ganas de los dos para cuando las lógicas y las organizaciones familiares lo permitan", aseguró.

Así, la decisión no depende únicamente de una propuesta romántica, sino de encontrar el momento adecuado para dar un paso que implique cambios concretos en la vida cotidiana.

La inesperada reflexión de Marina sobre el matrimonio

Hacia el final de sus declaraciones, Calabró planteó una pregunta que resume buena parte del dilema que atraviesa actualmente la pareja.

La periodista contó que durante mucho tiempo consideró posible casarse sin necesidad de compartir una misma vivienda, pero que ahora comenzó a cuestionar esa idea. "Yo siempre creí que uno podía casarse viviendo en casas diferentes, pero ahora pienso: ¿y para qué te casás?", reflexionó.

Por ahora, Rolando Barbano y Marina Calabró no tienen una fecha de casamiento, pero tampoco descartan que el matrimonio pueda formar parte de su futuro. La pareja mantiene el vínculo y reconoce que existe amor, romance y pasión. Sin embargo, antes de avanzar hacia el altar, ambos deberán encontrar una forma de ordenar la convivencia y la organización familiar.