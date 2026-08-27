Lali Espósito en Brasil con sus amigas, ¿de despedida de soltera en Río?: las fotos que lo prueban

Desde hace un tiempo, en la farándula uno de los temas más importantes es el casamiento de Lali Espósito con Pedro Rosemblat. Tras anunciar su comprimiso en el verano, se especula cuándo será, con un hermetismo fuertísimo en su círculo cercano. El mismo día que publicó el video de 1amor" en vivo en River, a Lali se la vio en Brasil, sacándose fotos con fans, y se especula que habría viajado con sus amigos para festejar nada menos que su despedida de soltera. Todo empezó con una serie de imágenes que encendieron las alarmas.

La cantante se encuentra de vacaciones en Río de Janeiro junto a un grupo de amigas, en la previa del show que tiene previsto ofrecer en River el próximo 26 de octubre. Sin embargo, algunas fotos despertaron las sospechas de sus fanáticos.

La primera pista apareció en las fotografías que la artista se tomó con algunos seguidores. Además de lucir un relajado look de playa, Lali llevaba unos anteojos de sol con la palabra "Bride", que en castellano significa "novia", un accesorio característico de este tipo de celebraciones.

Lejos de tratarse de un detalle aislado, la cantante volvió a utilizar los anteojos durante la noche. En las redes sociales aparecieron videos de Lali en Treta, una fiesta que se realiza en Pink Flamingo y que combina música pop con la presencia de bailarines y diferentes performances . Algunos seguidores se la cruzaron en el conocido boliche de Río y no dudaron en etiquetarla, lo que confirmó el rumor que ya circulaba entre los fans.

Lali está no Brasil! %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 No Rio de Janeiro. pic.twitter.com/D9BUyrnI3Z — We In The Crowd (@weinthecrowd) August 27, 2026

Otra de las pruebas surgió de las historias publicadas por María del Cerro, una de sus amigas más cercanas. La actriz compartió distintas postales desde Río de Janeiro en las que mostró las calles de la ciudad, algunos paseos y la comida que disfrutaron durante la escapada.

En una de las imágenes de la mesa apareció un detalle que no pasó inadvertido: la mano de Lali con su anillo de casada. La fotografía volvió a alimentar las especulaciones sobre una posible despedida de soltera organizada en secreto y rodeada únicamente por su círculo íntimo.

Los fanáticos también sospechan que Candela Vetrano, otra de las grandes amigas de la cantante, habría participado del viaje. De todas maneras, hasta el momento la actriz no publicó imágenes desde Brasil ni fue vista públicamente junto con el resto del grupo.

Así, los anteojos con la palabra "bride", la fiesta nocturna, el viaje con amigas y la aparición del anillo se convirtieron en las principales pistas para quienes aseguran que la cantante estaría celebrando antes de pasar por el altar. Por ahora, Lali no confirmó ni desmintió las versiones.

Mientras ella disfruta de su estadía en Brasil, Pedro Rosemblat permanece enfocado en sus compromisos profesionales y utilizó sus redes sociales para promocionar las próximas funciones de GET, su espectáculo interactivo.

De esta manera, mientras Lali dejó una serie de señales que dispararon rumores sobre una despedida de soltera en Río de Janeiro, Pedro continúa con la promoción de su gira. La gran pregunta, por el momento, sigue sin respuesta: ¿se trató solamente de unas vacaciones entre amigas o de la celebración previa al casamiento?



