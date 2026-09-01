Lali Espósito le recriminó a su mamá una actitud que tiene con sus exnovios: "Todavía..."

Lali Espósito atraviesa días de mucha intensidad. Además de su despedida de soltera previa a su casamiento con Pedro Rosemblat, la artista se prepara para su tercer show en el estadio de River Plate. Pese a su apretada agenda, la artista se hace un espacio para estar en los momentos más importantes de sus familiares. En ese sentido, la cantante participó en el primer episodio del ciclo de entrevistas de Majo Riera, su mamá y representante, a quien le hizo un reproche sobre una actitud que tiene con sus exnovios.

"Bien de familia" es el nuevo proyecto de Majo donde recibe de invitadas a las mamás que ofician de managers de artistas famosos de la escena musical argentina. El estreno del programa, que se puede ver por Flow, incluyó un mano a mano con Lali, que dejó varias perlitas para los fans de la autora de "Fanático".

En un tramo de la entrevista, Lali Espósito le recriminó a Majo Riera un hábito que tiene con sus exparejas. "Vos tomás café todavía con exnovios míos", reprochó la artista de forma directa.

Y fue a fondo al exponer a su madre: "Se toma un cafecito con ex míos, con los que yo me llevo bárbaro también". "Hay un ex mío con el que no tomás café", señaló la cantante con filo. La frase hizo alusión a Mariano Martínez, expareja con quien no quedó en buenos términos tras terminar la relación.

Lali Espósito reveló que su mamá, Majo Riera, se junta a tomar café con sus exnovios.

"Tomaría medida, pero no tomaría nada", bromeó Majo Riera, dejando entrever que tampoco conserva una buena imagen del actor. La situación generó risas y un clima familiar tal como indica el nombre del ciclo.

Finalmente, Majo le contestó a Lali tras su reproche. "Has tenido noviazgos bastantes largos y toda buena gente que hemos compartido mucho. El hecho de que vos dejes de estar en pareja con ellos no quiere decir que uno los deje de querer", explicó Riera.

Vale mencionar que Lali Espósito, además de Mariano Martínez, estuvo de novia con Peter Lanzani, Benjamín Amadeo y Santiago Macorrea. De ellos tres el menos conocido es el último, quien supo tener bajo perfil público. Luego le siguieron romances breves como el de Rels B, pero que nunca fueron blanqueados como tales.