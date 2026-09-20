Lali Espósito reveló por qué eligió la remera de Malvinas para el Festival de San Sebastián: "Un pequeño gesto que significa mucho..."

Días atrás, Lali Espósito sorprendió durante su paso por el Festival de Cine de San Sebastián, donde presentó "Glaxo", la película de Benjamín Naishtat. La actriz y cantante llegó al evento con una remera que llevaba la frase "Las Malvinas son argentinas", una elección que rápidamente generó todo tipo de comentarios. Tras las repercusiones, la futura esposa de Pedro Rosemblat rompió el silencio y explicó el motivo de su decisión.

La artista llegó a una de las primeras jornadas de la 74ª edición del festival español con una remera blanca que llevaba la inscripción que se volvió popular después de que los jugadores de la Selección Argentina desplegaran una bandera con ese mensaje tras eliminar a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

En medio de una conferencia de prensa, Lali Espósito reveló qué la llevó a usar esa prenda. "Mi pregunta es un poco más banal, porque es una remera, pero el mensaje no lo es", comenzó explicando. Y continuó: "Han sido semanas muy intensas en la Argentina, ya casi meses, donde el tema de Malvinas está en nuestra vida cotidiana. Está siempre, pero se habló mucho últimamente; inclusive el Gobierno Nacional se ha expresado sorpresivamente de otra manera con respecto a nuestra soberanía".

Luego, la cantante destacó la posibilidad de aprovechar su exposición internacional para visibilizar una causa. "Sentí que era una buena oportunidad. Yo soy argentina y no me gusta subestimar los espacios que puedo ocupar, los privilegios que puedo gozar siendo artista y teniendo la suerte de venir, por ejemplo, esta vez a este gran festival", aseguró.

Lali Espósito lució una remera de Malvinas en el Festival de San Sebastián.

Lali Espósito también explicó que la prenda estaba vinculada a una campaña solidaria. Según contó, el dinero obtenido por su venta estaba destinado a excombatientes de Tigre. "Entonces me pareció interesante participar de esa búsqueda de poder ayudar a excombatientes que han sido muy vapuleados por el Gobierno Nacional desde que asumió. Y que sigue este tema en boga y seguirá porque es un tema muy importante en la historia argentina y que generación tras generación está puesto en nuestro corazón en la búsqueda de nuestra tierra, de nuestra soberanía. Es un tema muy difícil y muy profundo", señaló.

Por último, la actriz puso el foco en el valor que pueden tener este tipo de gestos. "A veces, pequeños gestos que pueden parecer un poco bol***, como ponerse una remera, significan mucho para la sensación de empatía y de acompañamiento a otros argentinos que nos están mirando a nosotros en una foto o en un festival internacional o donde sea", aseveró.