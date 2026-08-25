Laurita Fernández se sumará a "Olga" con una propuesta distinta: "Un programa de..."

Laurita Fernández es una de las artistas más completas en el espectáculo argentino: es bailarina, actriz y conductora. Luego de estar un tiempo al frente de "Bienvenidos a ganar" (El Nueve), ciclo que quedó en manos de Hernán Drago, la famosa, que está felizmente de novia, se sumará a Olga con una propuesta diferente en el mundo del streaming.

La información provino de un enigmático de "Intrusos". "La que va a conducir el verano de Olga desde Mar del Plata en un programa de juegos con esa estructura es Laurita Fernández", aseguró Rodrigo Lussich.

En el ciclo de América TV destacaron que Laurita estuvo al frente de varios programas de entretenimiento heredados de Guido Kaczka, por lo que, a esta altura, es una temática que a la rubia le calza a la perfección. Además, señalaron que hasta el momento no tuvo gran protagonismo en el streaming más allá de algunas participaciones y reemplazos que ha realizado.

Laurita Fernández se sumará a Olga durante el verano en Mar del Plata. (Instagram/@holasoylaurita).

"No está haciendo tele ahora", indicó Rodrigo Lussich, quien también reveló que tuvo una conversación privada con Laurita Fernández hace un tiempo sobre su salida de "Bienvenidos a ganar".

De acuerdo con el conductor, Laurita "sintió que era todo muy remado en cuanto al formato y cada día le achicaban más". "Ella pedía una escenografía mejor, quería un poco más de estructura", explicó Lussich, quien señaló que no le daban lo que pedía para "no poner celoso" a Guido Kaczka.