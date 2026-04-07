Laurita Fernández y Evelyn Botto se vieron las caras en el programa de Mario Pergolini: "Es la ex de mi actual..."

Laurita Fernández abrió el programa de "Otro día perdido", en su segunda semana al aire por la pantalla de El Trece. La visita de la bailarina no pasó inadvertida, ya que este año Evelyn Botto, actual novia de Fede Bal, ocupa el rol que tenía antes Layla Roth. En ese sentido, la locutora hizo un comentario al respecto que dejó a todos boquiabiertos, sobre todo a Mario Pergolini y Agustín "Rada" Aristarán.

"Quiero decir una cosa, si me lo permiten un segundo, que es que además de ser Laurita una gran actriz y un minón, es la ex de mi actual, de mi novio, de Fede", deslizó Botto de manera ocurrente, cambiando la atmósfera del estudio.

Mario Pergolini reaccionó al comentario de Evelyn Botto sobre Laurita Fernández y Fede Bal. (Foto: captura de El Trece).

La reacción de Mario Pergolini no tardó en llegar: "Yo no sabía", soltó el conductor con ironía, mientras el resto del equipo seguía el intercambio con mucha atención. Con el tema puesto sobre la mesa, Evelyn Botto fue aún más directa y contó cómo vive la exposición mediática de su relación con Fede Bal, siendo público el extenso prontuario romántico del actor.

"No pasa nada. A mí ella me parece espléndida, pero algunas personas maliciosas siempre intentan hacer que las personas, sobre todo las mujeres, se peleen y buscan armar lío. Yo no tengo ningún problema con ella porque no pasó nada y a mí me cae diez puntos", aseguró Evelyn Botto, dejando atrás cualquier rumor.

No obstante, el conductor de "Otro día perdido" no dejó pasar el momento para sumar algo de picante: "La odia", lanzó Pergolini mirando con complicidad a Rada. "No chicos, les estoy diciendo que no la odio", enfatizó la humorista, mientras el comediante y mago agregó: "La detesta".

En ese entonces, Evelyn subió la apuesta con una frase que desconcertó a varios: "Te voy a decir una cosa: si tuviera que odiar a cada persona que haya estado con mi novio, ¿a cuánta gente debería odiar? Es imposible".

Pese a todo, el encuentro entre Evelyn Botto y Laurita Fernández terminó con un abrazo y un final digno de una coreografía de baile, que reflejó buena onda y respeto mutuo entre las famosas.