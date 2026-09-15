Levantaron "Popstars" a casi un mes de su estreno: "Sin previo aviso..."

A casi un mes de su estreno, el regreso de "Popstars" no estaría dando los resultados esperados por Telefe. Tanto es así que el reality musical que conduce Nico Vázquez y busca formar la próxima banda pop femenina fue levantado de la plataforma de streaming Disney+, la alternativa on demand para seguir cada episodio del formato.

El ciclo se emite de lunes a jueves a las 21.30 horas por el canal de las tres pelotas. Al igual que otros realities como "MasterChef Celebrity", cada capítulo cuenta con el "React" en YouTube y era subido a una plataforma de streaming. Sin embargo, esto último se terminó de forma abrupta y sin previo aviso.

Levantaron "Popstars" de Disney+. (Foto X/@NachoRodriOk).

"Finalmente, el reality de canto fue sorpresivamente retirado del aire de la pantalla de Disney Channel", informó Nacho Rodríguez, quien también dio a conocer los motivos detrás de la decisión.

Según el periodista de espectáculos, el programa "no tuvo una buena recepción de audiencia, logrando números tan bajos que se decidió darle de baja sin ningún tipo de explicación".

"Popstars" viene de subidas y bajadas constantes en el rating. Es decir, no tiene una performance estable en los índices de audiencia. De acuerdo con "PTC Recargado", este lunes alcanzó los 10 puntos con un promedio de 9, 4, mientras que "Es mi sueño" (El Trece) tuvo un pico de 5,7 y un promedio de 6,7.

El reality viene de hacer un filtro muy grande con el "desafío de las armonías". Este martes 15 de septiembre le llegará el turno a los duetos, donde los participantes deberán deslumbrar a Ángela Torres, Nicki Nicole y el productor mexicano Charlie García, un jurado que se pone cada vez más exigente.