Lionel Richie volvió a ser internado por un problema cardíaco: qué se sabe de su estado de salud

Este martes 22 de septiembre trascendió que Lionel Richie volvió a ser internado por un nuevo problema cardíaco. La noticia generó preocupación entre sus fans, ya que el cantante de 77 años recibió el alta médica apenas tres semanas atrás, luego de permanecer varios días bajo atención médica. Ante este nuevo cuadro, debió suspender las últimas tres presentaciones junto a Earth, Wind & Fire de la gira "Sing a Song All Night Long".

La información fue difundida por TMZ, que señaló que el artista recibe tratamiento por fibrilación auricular y se sometió a una ablación para tratar la alteración del ritmo cardíaco. Este ingreso se suma a otros dos episodios registrados durante los últimos tres meses. El primero ocurrió en junio, cuando durante un show en St. Paul se sintió "mareado" y "extraño", por lo que debió abandonar el escenario y ser trasladado en ambulancia.

A fines de agosto, Richie volvió a ingresar a un centro médico de St. Louis luego de otra presentación. El músico permaneció varios días internado e incluso pasó por la Unidad de Cuidados Intensivos mientras los especialistas realizaban estudios relacionados con posibles inconvenientes cardíacos. Finalmente, recibió el alta el 2 de septiembre y regresó a su casa en Los Ángeles. Poco después apareció junto a su pareja, Lisa Parigi, en Beverly Hills, donde se mostró sonriente ante las cámaras.

La nueva hospitalización obligó a modificar el calendario de la gira: quedaron cancelados los recitales del 26 de septiembre en San Francisco, el 30 en Chicago y el 2 de octubre en Columbus, Ohio. Hasta el momento, ni Richie, ni Earth, Wind & Fire realizaron una comunicación oficial sobre las suspensiones.

La situación también despertó inquietud entre sus hijos, Nicole, Sofia y Michael, quienes expresaron recientemente su temor ante los problemas de salud que atraviesa su padre. Ahora, la expectativa está puesta en su evolución y en cuándo podrá retomar sus compromisos.