Lizy Tagliani lanzó una picante chicana a Luck Ra en "MasterChef Celebrity" por su separación de La Joaqui: "Tan incondicional no era..."

Además de los momentos de tensión que se vive en "MasterChef Celebrity", el humor también tiene su lugar en las cocinas. Este domingo, durante una gala decisiva que terminó con la eliminación de Paula Trápani, Lizy Tagliani hizo reír a sus compañeros con un comentario filoso sobre la separación de Luck Ra y La Joaqui.

Todo comenzó cuando Wanda Nara le pidió al cantante cordobés que interpretara un tema de Luis Miguel para alentar a los participantes que atravesaban el desafío. Desde el balcón, el músico aceptó y empezó a cantar "La incondicional". Sin embargo, cuando llegó a la frase "Tú, la misma de ayer, la incondicional", la comediante lanzó sin vueltas: "Tan incondicional no era".

La humorada hizo referencia a la ruptura de Luck Ra y La Joaqui, que se conoció a fines de julio, después de casi dos años de relación. En medio de las versiones sobre una supuesta infidelidad que involucraba a Tuli Acosta, amiga del cantante, el cordobés negó que hubiera existido una tercera persona. Por su parte, ambos buscaron transmitir respeto y cariño pese a la separación.

Tiempo después, también comenzaron a circular rumores que vinculaban a la cantante de RKT con Tiago PZK, quien mantenía una amistad con el cuartetero. Tras las especulaciones y las desmentidas, los jóvenes finalmente confirmaron su romance.

La ocurrencia de Lizy desató las risas tanto entre quienes acompañaban a la humroista y Luck Ra desde el balcón como entre los participantes que llevaban el delantal negro y aguardaban la devolución del jurado. Wanda Nara también reaccionó al comentario, que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más distendidos de la gala.