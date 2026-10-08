"¿Lo dije?": la picante chicana que Wanda Nara le lanzó a la China Suárez en MasterChef Celebrity

Wanda Nara volvió a protagonizar un momento llamativo en MasterChef Celebrity durante una charla con China Ansa y Rocío Robles. La conductora aprovechó la situación para realizar una serie de preguntas y lanzó un particular comentario sobre Eugenia "China" Suárez.

Todo comenzó cuando Wanda le preguntó a China Ansa cómo había vivido el desafío y comparó su experiencia con la que había tenido junto a la Negra Vernaci. "¿Lo pasaste mejor que con la Negra Vernaci? Tenés otra cara hoy", comentó la presentadora.

Luego, Wanda redobló la apuesta con una particular pregunta: "Si hay dos salvavidas en el medio del mar, ¿a quién se lo tirás? ¿A Rocío o a la Negra?". Ante la situación, Ansa eligió una respuesta diplomática: "Las salvo y me hundo".

Fue entonces cuando Wanda sorprendió con una referencia a Eugenia "la China" Suárez. "Tenías que ser ‘China' para mentir así", lanzó entre risas y luego se preguntó: "¿Lo dije?".

El picante comentario llamó la atención por la conocida historia mediática entre Wanda Nara y la actriz.