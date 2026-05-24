Lola de "Gran Hermano" habló de más y podría ser expulsada del reality: "No quiero pisar el palito..."

Lola Tomaszeuski fue una de las participantes en regresar a la casa de "Gran Hermano Generación Dorada" en el masivo repechaje. Al igual que Yisela "Yipio" Pintos, la influencer oriunda de Bariloche volvió al reality gracias a la votación del público, que pidió ver su reencuentro romántico con Manuel Ibero. Sin embargo, la "hermanita" habló de más y podría ser expulsada de la competencia en las próximas horas.

%uD83D%uDEA8 Lola, la participante que ya fue advertida dos veces por dar información del afuera, le explica a Titi los motivos de su salida y cómo va a cambiar su juego en este reingreso



"La primera vez me terminó comiendo la casa, no terminé siendo 100% yo y me dejé influenciar por... pic.twitter.com/uxEI5W5GOu — tronk (@TronkOficial) May 23, 2026

En una conversación con Catalina "Titi" Tcherkaski, Lola le explicó a su compañera por qué está más callada y no participa como antes en las charlas grupales. "No quiero pisar el palito porque ya me llamaron la atención dos veces".

"Me gusta no estar hablando de cosas porque no voy a pisar el palito", agregó la barilochense. A lo que Titi le aconsejó estar más atenta a lo que dice para no sufrir las consecuencias más tarde. "Sé viva. No te descuides, pero igualmente no te aísles de las conversaciones. Sé más viva en lo que en lo que decís y en lo que no", le sugirió la jugadora.

Lola Tomaszeuski se mostró firme en su postura de ser cautelosa con sus palabras. "Dije: 'ya está'. A partir de ayer, nada", afirmó la joven, que no quiere irse del reality de Telefe a través de la "puerta giratoria" por un descuido evitable.

En paralelo de esta situación, en la red social de X (antes Twitter) piden la expulsión de Andrea del Boca. Sucede que la compartió información del afuera muy valiosa con Manuel Ibero, como que la eliminación de Nazareno Pompei fue motorizada por una pelea con Yipio, una jugadora muy querida por el público.