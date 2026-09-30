Los chats de Maxi Ghione con el escort que lo denunció: reclamos de plata, droga y "No vayas a despertar al diablo"

Los chats que Emiliano Tarragona presentó ante la Justicia se convirtieron en una pieza central de la causa contra Maxi Ghione, detenido en Santa Fe tras ser denunciado por amenazas y privación ilegal de la libertad. Los mensajes, intercambiados entre el 27 y el 28 de septiembre por WhatsApp y SMS, giran en torno a una discusión por dinero y exponen versiones cruzadas sobre lo que pasó en la casa del actor en Lehmann.

"No vayas a despertar al diablo"

Según la denuncia, una vez que volvió a su casa, Tarragona empezó a reclamarle al actor el pago del encuentro, que había sido pactado a través de un sitio de oferta sexual para adultos. "Él se negó a pagarme, me dijo: 'No te voy a pagar ni una mierda', también me trató de transa y me amenazó: 'No vayas a despertar al diablo'", relató. El denunciante interpretó esa frase como una advertencia de que le podía pasar algo si seguía insistiendo.

Entre las capturas presentadas figura una transferencia de 150.000 pesos con fecha 26 de septiembre, a las 22.31, a nombre de Maximiliano Ghione. El resto de los intercambios muestran discusiones por el monto entregado, los gastos de traslado y cobros que el denunciante consideraba pendientes.

La otra versión: "Te quedaste porque no había DiDi"

Los mensajes atribuidos a Ghione plantean una historia distinta sobre las horas que Tarragona pasó en la vivienda. Mientras el denunciante asegura que estuvo retenido y que no lo dejaban salir, desde el otro lado del chat se sostiene que se quedó porque no conseguía un viaje. "¿Qué cosa te tengo que abonar? 3 horas que te quedaste porque no había DiDi? 150 mil pesos?", se lee en uno de los mensajes.

En otro, el tono sube: "Si sos trabajador sexual allá vos. Me trajiste falopa y te quedaste y hablaste y no paraste de hablar. Te pasé 40 lucas de remís más 90 mil y me dijiste 'noooooo... como 90? Es mucho!'". Así, en los chats se atribuye al denunciante haber llevado la droga, cuando su abogado, Carlos Farías Demaldé, sostiene que la cocaína ya estaba en poder del actor.

El cierre de ese intercambio busca despegarse de la acusación: "No te amenazo, soy buena gente. No tengo plata y además no tengo por qué pagar algo que no me corresponde".

Qué dice la denuncia

Tarragona asegura que el 20 de septiembre llegó a la casa de Ghione cerca de las 7.30 y que se fue pasado el mediodía. En ese lapso, según su relato, el actor sacó dos armas de fuego: "Me dijo: 'Mirá que están cargadas', no me apuntó, pero lo hizo para intimidarme, no me dejaba salir".

A partir de la denuncia, el fiscal Juan Manuel Puig, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), ordenó un allanamiento en la vivienda, donde se secuestraron armas, lo que derivó en la detención del actor. La Fiscalía tiene 96 horas para llevarlo a una audiencia ante un juez y deberá determinar, con estos mensajes como parte de la prueba, qué ocurrió dentro de la casa.