Los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana: un diálogo plural

La televisión argentina se prepara para un nuevo fin de semana con sus clásicos encuentros alrededor de la mesa. Mirtha Legrand y su nieta Juana Viale encabezan la oferta de entrevistas y almuerzos que ya son un ritual para el público. Para la emisión del sábado 22 de agosto, la conductora histórica reunirá en "La noche de Mirtha" a un panel diverso que incluye periodistas, una figura del espectáculo y un especialista en salud. Al día siguiente, Juana Viale continuará con la tradición familiar y sentará a su mesa a un grupo de actores y actrices, entre los que se destacan las recordadas rivales de "Patito Feo" y el actor que encarna a un polémico personaje en la serie de Moria Casán. Ambos programas prometen diálogos intensos y el cruce de miradas desde distintas disciplinas y generaciones.

La vigencia de Mirtha Legrand en la pantalla chica se sostiene, en parte, en la elección de personalidades que representan diferentes aristas del mundo mediático y social. Para la emisión del sábado 22 de agosto, desde las 21:30, la mesa estará compuesta por Carolina Amoroso, Beto Casella, Belén Francese y el doctor Carlos Damin. La presencia de la periodista especializada en temas internacionales aporta una mirada global al debate. Beto Casella acerca el humor y la experiencia en medios, luego de su comentado pase de El Nueve a América.

Belén Francese, con su perfil característico vinculado al mundo del espectáculo, complementa el panel. La perspectiva médica y sanitaria llega de la mano del doctor Carlos Damin, especialista en toxicología y director del Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires. Esta combinación busca generar un diálogo plural, con espacio para la reflexión y el intercambio de opiniones desde distintas disciplinas.

Por el lado de Juana Viale, el domingo desde las 13:45, el formato de los almuerzos familiares continúa con una mesa que integra actores, actrices y personalidades vinculadas a la cultura y el espectáculo. Para esta edición, los invitados confirmados son Alejandro Awada, Mercedes Oviedo, Brenda Asnicar, Laura Esquivel y Joaquín Ferreira.

El ciclo sostiene la tradición iniciada por su abuela, conjugando actualidad, anécdotas de vida y la promoción de proyectos artísticos. Alejandro Awada y Mercedes Oviedo aportan su trayectoria en cine y televisión. Brenda Asnicar y Laura Esquivel representan el regreso de las rivales históricas de "Patito Feo", a 20 años de la tira juvenil que marcó a toda una generación. Joaquín Ferreira encarna a uno de los personajes más polémicos del momento: es Luis Vadalá en la serie de Moria Casán, un papel que generó gran repercusión.





Estos ciclos, con estilos y dinámicas propias, reflejan la vigencia de los formatos de entrevistas y corales en la televisión argentina. La combinación de actualidad, debate y la presencia de figuras reconocidas sigue convocando a públicos amplios y diversos cada fin de semana. La mesa de Mirtha, con su mezcla de periodismo y espectáculo, y la de Juana, más volcada al mundo de la actuación y la cultura, ofrecen dos propuestas complementarias que dominan la grilla televisiva del fin de semana.

La elección de los invitados para ambos programas no es aleatoria. Responde a una estrategia de los productores para mantener el interés del público en un momento donde la oferta televisiva es vasta. En el caso de Mirtha, la inclusión de un médico de renombre como Carlos Damin le otorga un piso de seriedad y actualidad, en un contexto donde los temas de salud pública siguen siendo relevantes.

La presencia de Beto Casella, por su parte, asegura el toque de humor y la dinámica de un comunicador experimentado que conoce los tiempos de la televisión. Carolina Amoroso y Belén Francese, desde sus respectivos ámbitos, garantizan que el debate no se estanque y que haya cruces de opiniones.

En la mesa de Juana Viale, la apuesta es claramente por la nostalgia y la novedad. La reunión de Brenda Asnicar y Laura Esquivel, veinte años después de "Patito Feo", es un gancho sentimental que atrae a los millennials que crecieron con esa historia, pero también a las nuevas generaciones que descubren el fenómeno en plataformas.





La presencia de Joaquín Ferreira, con su personaje controversial, asegura un tema de conversación candente, mientras que Awada y Oviedo suman el peso de la trayectoria actoral. Así, ambas mesas se perfilan como un espejo de las audiencias actuales: diversas, fragmentadas y ávidas de contenido que las conecte con sus propias experiencias y con la actualidad del espectáculo.