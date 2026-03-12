Los looks de Crónica: Melina Fleiderman y Agustina Díaz apostaron por el clásico del verano que nunca falla

En el mundo de la moda, los looks de las celebridades siempre funcionan como inspiración. En la televisión también pasa. Las conductoras de Crónica mostraron tendencias que pisan fuerte: combinación de prendas claras, cortes elegantes y combinaciones simples que transmiten frescura. Una apuesta que confirma que el minimalismo chic sigue ganando terreno entre las ideas de moda del momento.

Uno de los outfits que más llamó la atención fue el de Melina Fleiderman, quien eligió un total white impecable. Pantalón amplio de tiro alto, remera con estampa sutil y blazer liviano que suma estructura. El conjunto estiliza y aporta sofisticación. Sandalias en tono nude completan la propuesta. Un look moderno, luminoso y muy televisivo.

Por su parte, Agustina Díaz apostó por una paleta clara con un toque delicado. Top blanco de un solo hombro combinado con pantalón palazzo crudo. El cinturón fino define la silueta y aporta elegancia. El resultado: un outfit fresco, femenino y perfecto para la pantalla.

Así, las conductoras de Crónica demostraron que los colores claros siguen siendo aliados perfectos para los días de calor. Con el verano llegando a su recta final en Argentina, estos tonos frescos y elegantes continúan marcando tendencia.