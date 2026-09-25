Los mensajes del "Negro" González Oro que preocuparon a sus seguidores antes de morir

Antes de su muerte, este viernes, a los 74 años, Oscar "Negro" González Oro ya había generado preocupación entre sus seguidores con una serie de mensajes que publicó en sus redes sociales a lo largo de los últimos años y que muchos interpretaron como una despedida.

En enero, el periodista había escrito un mensaje que llenó de preocupación a sus seguidores y oyentes: "Estoy cerca de mi ocaso. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debés, vida, estamos en paz", escribió.

El Negro, como le decían cariñosamente, deslizó además cómo quería ser recordado: "Sé que mi nombre resonará en oídos queridos. Díganlo una vez por día. Recibí mucho a lo largo de esta vida. Ustedes me hicieron vivir eternamente".

Las historias de junio de 2025

En junio del año pasado, González Oro también había sembrado misterio con otras publicaciones en sus historias de Instagram: "Abrazá fuerte, porque el último abrazo no avisa. Saca tiempo, porque la última reunión familiar no avisa; acepta esa invitación, porque el último café no avisa; haz esa sobremesa, porque la última comida juntos no avisa; besa con el alma, porque el último beso no avisa".

El antecedente de 2023

No era la primera vez que este tipo de mensajes generaba inquietud. En agosto de 2023, tras las PASO en la Argentina, había compartido en Instagram: "Siento o sé que el final se acerca. Y no me arrepiento de nada. Si me voy, me voy entero. Cumplí con todo lo que me propuse". Y cerró con un pedido casi religioso: "Dios, si es que hay Dios... Salva mi alma si es que tengo alma".

Ese mensaje impactó a sus seguidores, que le pidieron que dejara de expresarse de esa manera. En el ciclo A la tarde (América TV) se analizaron esos textos, y el panelista Luis Bremer contó que se había comunicado directamente con él: según explicó, existía un distanciamiento con sus hijos ligado a esa etapa de su vida, aunque descartó que hubiera un problema grave. El propio González Oro terminó saliendo a bajarle el tono a la preocupación con una nueva publicación en la que llevó tranquilidad a su entorno.

Hasta el momento no trascendieron detalles sobre la causa de su muerte.