Los padres de Santiago Martínez, muy polémicos tras la condena que recibió su hijo por violencia de género: "Los golpes fueron leves..."

El escándalo judicial más impactante de los últimos tiempos sumó una voz que encendió la polémica en las redes y los tribunales. Los padres de Santiago Martínez fijaron una postura tajante tras conocerse la durísima pena que recayó sobre el joven por el intento de femicidio de su expareja. En una entrevista que dejó a todos sin palabras, la familia del condenado cuestionó el fallo de la Justicia y arremetió contra la víctima, Emily Ceco, intentando instalar una versión de los hechos que choca de frente con los peritajes médicos y las imágenes que constan en la causa que conmovió a la opinión pública.

Todo comenzó cuando la pareja se conoció frente a las cámaras en el exitoso reality de Netflix, "Love is Blind Argentina". Lo que nació como un romance de ensueño en el experimento social más famoso del streaming, donde los participantes se comprometen sin verse cara a cara, terminó transformándose en una pesadilla de violencia real apenas se apagaron los reflectores. Tras una convivencia que parecía consolidada, el vínculo estalló en un episodio de extrema gravedad que derivó en la detención inmediata de Martínez y un proceso judicial que terminó exponiendo el lado más oscuro de la fama instantánea.

Los padres de Santiago Martínez rompieron el silencio tras la condena a su hijo: "Los golpes fueron leves...".

La parte más explosiva del descargo de los padres del joven llegó cuando relativizaron el ataque que sufrió la modelo, asegurando que se trató de un "error grave" pero no de un plan para terminar con su vida. Al ser consultados sobre la brutalidad del hecho, la madre fue letal al calificar de falsos los testimonios que hundieron a su hijo: "Los golpes fueron leves... todo es mentira. Absolutamente todo es mentira", sentenció Valeria ante las cámaras de "Puro Show".

Para los entrevistados, su hijo está pagando por un relato distorsionado y no por las pruebas, insistiendo en que seguirán apelando para demostrar que el joven "no es un asesino".Actualmente, Santiago Martínez se encuentra cumpliendo su condena en el penal, mientras sus abogados preparan el recurso para intentar que la sentencia no quede firme.

Por su parte, el entorno de Emily Ceco prefiere mantener el hermetismo tras el impacto que generaron estas declaraciones, que fueron calificadas por muchos como una provocación ante el dolor de la víctima. El caso sigue dividiendo aguas entre quienes piden justicia ejemplar y una familia que, a pesar del fallo unánime, sostiene que su hijo es una "persona de bien" víctima de una persecución mediática.