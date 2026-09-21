Lourdes Fernández y Lissa Vera de Bandana apuntaron contra Emilia Mernes, quien respondió sin filtro: "No quiso cantar con nosotras...

El vínculo entre las chicas de Bandana y Emilia Mernes quedó en el centro de la conversación pública luego de una transmisión especial vinculada con "Popstars", el reality de Telefe que marcó el nacimiento de la reconocida banda pop argentina.

¿Qué fue lo que pasó?

Durante el streaming, Lourdes Fernández, conocida artísticamente como Lowrdez, hizo referencia a Emilia Mernes mientras recordaban "Maldita Noche", una de las canciones asociadas a la trayectoria de Bandana.

En medio del intercambio, la cantante lanzó un comentario dirigido a la artista entrerriana: "Un saludo a Emilia que no quiso grabar ‘Maldita Noche' con nosotras".

La frase sorprendió a sus compañeras y abrió una conversación sobre la decisión de Mernes de interpretar y grabar su propia versión del tema, sin la participación de las integrantes del grupo.

El reclamo por la versión de "Maldita Noche"

Luego del comentario de Lowrdez, Lissa Vera intervino y calificó a su compañera como "la verdadera embrollera". Sin embargo, cuando le consultaron qué había sucedido, Fernández explicó cuál era la información que habían recibido sobre la grabación de la canción.

"No sabemos, de repente nos dijeron que Emilia ya lo había grabado sola y lo sacó", relató Lowrdez durante la transmisión.

El intercambio continuó con una pregunta de Lissa Vera, quien planteó: "¿Con el permiso de quién?". La integrante de la banda también aclaró que ella no había dado su aprobación para esa versión.

El diálogo puso sobre la mesa las distintas miradas de las integrantes del grupo acerca de la interpretación de uno de sus clásicos y la posibilidad de haber compartido la canción con Emilia.

El homenaje de Emilia en Vélez y una frase contundente

En medio de la conversación, Virginia da Cunha intentó aportar contexto y recordó que Emilia Mernes había homenajeado a Bandana durante uno de sus recitales en el estadio Vélez.

"Nos hizo un homenaje en pleno estadio Vélez, no tenemos nada que reprocharle", señaló la cantante, en referencia al reconocimiento que Mernes le había realizado al grupo durante su show.

Sin embargo, la intervención no cambió la postura de Lowrdez, quien respondió con una frase que luego se convirtió en uno de los fragmentos más difundidos del streaming:

"Los homenajes que me los hagan cuando esté muerta".

La declaración comenzó a circular en redes sociales y generó diferentes reacciones entre los usuarios, especialmente a partir del debate sobre la versión de "Maldita Noche" y la relación entre las artistas.

Emilia Mernes respondió al video viral

La polémica tuvo una segunda parte cuando Emilia Mernes reaccionó a la manera en que se difundió el intercambio entre las integrantes de Bandana.

A través de sus redes sociales, la cantante cuestionó que el fragmento viral mostrara principalmente las críticas de Lowrdez, sin incluir el desarrollo completo de la conversación.

Al responder a una publicación que compartía el video, Mernes escribió: "Cómo les gusta cortar los clips donde quieren jajaja".

De esta manera, la artista hizo referencia al recorte que había comenzado a circular en distintas plataformas y planteó que el material difundido no reflejaba la totalidad del intercambio ocurrido durante la transmisión.

El tono de la conversación completa

En la transmisión completa, el diálogo continuó con un tono más distendido. Julieta Poggio intervino para intentar bajar la tensión y sostuvo que Emilia tenía afecto por las integrantes de Bandana.

Lowrdez respondió que ellas también la querían, mientras que Lissa Vera remarcó que la cantante mantenía una buena relación con el grupo.

Así, aunque el fragmento que se viralizó estuvo centrado en el reclamo de Fernández, la conversación más extensa incluyó otras intervenciones que aportaron matices al intercambio.

La respuesta de Emilia se produjo precisamente después de que comenzara a difundirse una parte acotada del diálogo, lo que llevó a la cantante a señalar que los clips habían sido editados o recortados de una manera determinada.

La propuesta de reunir a las cinco integrantes de Bandana

Según había contado anteriormente Valeria Gastaldi, otra de las integrantes de Bandana, Emilia Mernes había intentado reunir a las cinco integrantes originales para interpretar la canción juntas.

La propuesta finalmente no se concretó. Entre los motivos mencionados se encontraba la decisión de Ivonne Guzmán de mantenerse alejada del proyecto.

De esta manera, la versión de "Maldita Noche" terminó realizándose sin la participación conjunta de todas las integrantes originales, un aspecto que volvió a aparecer durante la transmisión especial de Popstars.

El antecedente permite comprender el contexto de los comentarios realizados por Lowrdez y el posterior debate sobre el homenaje de Emilia, aunque la conversación también incluyó expresiones de afecto y reconocimiento hacia la cantante.

Una polémica que se trasladó a las redes sociales

Lo que comenzó como un comentario durante un streaming terminó generando repercusión en redes sociales. La frase de Lowrdez se difundió rápidamente y abrió distintas interpretaciones sobre el vínculo entre Bandana y Emilia Mernes.

La respuesta de la artista, centrada en el recorte del video, sumó un nuevo capítulo a la discusión y puso el foco en la importancia de observar la conversación completa.

Entre el homenaje en Vélez, la versión de "Maldita Noche" y la posibilidad que alguna vez existió de reunir a las integrantes originales, el episodio volvió a poner a Bandana y a Emilia Mernes en el centro de la escena musical y mediática.