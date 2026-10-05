Lourdes Sánchez reveló cómo reaccionó el Chato Prada tras descubrir su infidelidad: "Dolido y despechado..."

Después de varios años juntos, Lourdes Sánchez y el Chato Prada atraviesan una etapa marcada por fuertes diferencias y varias versiones que salieron a la luz.

En una charla con Fernanda Iglesias, la bailarina habló de lo que ocurrió puertas adentro, de su vínculo con otro hombre y de la reacción que tuvo el productor al enterarse.

"Estábamos mal y todos lo sabían. Intentamos repuntar pero yo ya no quería esa vida. Estoy bien, aliviada. Sólo me preocupa mi hijo", sostuvo Lourdes.

Lourdes Sánchez contó por qué tomó la decisión

La bailarina explicó que no fue sencillo tomar la determinación debido a toda la historia que compartía con Prada y a los años que llevaban construidos como familia.

Sin embargo, aseguró que hoy se siente aliviada y que su principal preocupación está puesta en su hijo de 10 años, quien también debe adaptarse a esta nueva realidad familiar.

"Acá el único que me preocupa es mi hijo, es un nene grande de 10 años. Me quiero enfocar en él porque es un momento difícil, sus papás se separaron. Fue fuerte para él", explicó.

Cómo descubrió el Chato Prada lo que había pasado

Uno de los momentos más llamativos de la conversación llegó cuando Lourdes habló sobre Fran Liotta, el rugbier de 27 años con quien se la vinculó, y contó de qué manera Prada tomó conocimiento de la situación.

"Él se enteró porque cuando le dije que me quería separar, me sacó el celular. No voy a dar más detalles pero la realidad es que ahí tampoco había algo grave. Te diría que era hasta naif porque con este chico sólo hablábamos", relató.

Según su versión, fue durante aquella conversación cuando el productor accedió a su teléfono y descubrió el vínculo que mantenía con Liotta.

"Está dolido y despechado": qué dijo Lourdes sobre su reacción

A partir de ese momento, Lourdes notó un cambio en la actitud de Prada. La bailarina reconoció que él no quería que la relación terminara y aseguró que comprende el impacto que tuvo la situación.

"Está dolido porque él no quería separarse, super despechado pero lo entiendo. Hay cosas que estuvo muy mal, trate de cuidarlo pero él solo sacó todo a la luz", afirmó.

La frase resume el estado emocional que, según Lourdes, atraviesa actualmente el productor después de todo lo ocurrido.

Lourdes Sánchez quiere evitar una guerra con el Chato Prada

Pese a las diferencias, la bailarina dejó claro que no pretende convertir el conflicto en una pelea permanente. Para ella, existe un vínculo que está por encima de cualquier problema entre los adultos.

"Pablo es el papá de mi hijo, no quiero entrar en una guerra", afirmó.

Además, contó cómo piensa organizarse durante los próximos meses para permanecer cerca de su hijo: "Con respecto a mi hijo, voy a ir y venir el resto del año o me lo traeré a Corrientes conmigo como hemos venido haciendo".

Su principal preocupación: su hijo

Durante la conversación con Fernanda Iglesias, Lourdes volvió varias veces sobre una misma prioridad: acompañar a su hijo durante este momento.

La bailarina reconoció que para un chico de 10 años no es sencillo atravesar los cambios que implica que sus padres dejen de estar juntos de la misma manera.

"Fue fuerte para él", señaló al referirse al impacto que tuvo la situación.

Por eso, mientras las cuestiones entre ella y Prada continúan generando repercusión, Lourdes busca concentrarse en su rol como madre y mantener una dinámica que le permita estar cerca de él.

Una etapa que busca atravesar sin conflictos

Entre declaraciones fuertes, versiones y cuestiones personales que quedaron expuestas, Lourdes parece tener claro cuál es el límite que quiere marcar. Más allá de lo que pasó entre ella y Prada, no quiere que las diferencias terminen convirtiéndose en una guerra.

Con su hijo como prioridad, la bailarina intenta acomodarse a una realidad diferente y dejar atrás, de a poco, una historia que durante años formó parte de su vida cotidiana.