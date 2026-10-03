Lourdes Sánchez y el Chato Prada se separaron: ella le habría sido infiel con un rugbier de 27 años

Lourdes Sánchez y Pablo "El Chato" Prada pusieron fin a su relación después de 16 años juntos. La noticia la dio Ángel de Brito al aire de LAM y rápidamente generó revuelo en el ambiente. El conductor habló de una infidelidad que habría terminado de romper el vínculo y mencionó a un joven correntino como el tercero en discordia. Lourdes, por su parte, reconoció que atravesaba un desgaste profundo desde hacía tiempo.

La revelación de Ángel de Brito

El conductor fue el encargado de blanquear la situación. Contó que se enteró de primera mano y que habló con el Chato antes de hacer pública la información. "Finalmente están separados después de, creo, 16 años de relación. Se acabó el amor", dijo al aire.

De Brito también apuntó a una infidelidad como el factor que precipitó todo. Según su versión, Lourdes estaría en una relación con otra persona desde hace aproximadamente cuatro meses. El nombre que surgió fue el de Fran Liotta, un joven de 27 años, oriundo de Corrientes, vinculado al rugby y al mundo empresarial.

"Hay una infidelidad de por medio, un chico de 27 años, de Corrientes, que se llama Fran Liotta", expresó el periodista en "LAM".

El descargo de Lourdes Sánchez

Apenas salió la noticia, Lourdes se comunicó con De Brito para dar su versión. El conductor leyó al aire el mensaje que le envió la bailarina. Sus palabras no dejaron lugar a dudas sobre el estado en que se encontraba la pareja.

"Yo no estoy triste, solo estoy triste por mi hijo, por Valen. Nosotros hace años estamos tratando de remontarla, lo intenté, pero se apagó el amor hace tiempo. Vivía una agonía", relató De Brito con las palabras de Lourdes .

La frase pegó fuerte. Lourdes no habló de una crisis repentina. Al contrario, dejó en claro que el vínculo venía desgastándose desde hacía mucho tiempo. Puso el foco en su hijo Valentín, el nene de 10 años que tiene con el Chato .

Quién es Fran Liotta

El nombre del joven correntino no tardó en circular. Según la información que difundió De Brito, Liotta tiene 27 años, es oriundo de Corrientes y está vinculado al rugby y a un proyecto hotelero en la provincia. Incluso, según el conductor, ambos viven en el mismo edificio de la capital correntina, aunque en departamentos distintos.

La conexión habría surgido a partir de la radicación de Lourdes en Corrientes, donde se desempeña como directora del Instituto de Cultura. La bailarina viaja de manera constante entre Buenos Aires y esa provincia por compromisos laborales .

La versión del Chato

El Chato Prada habría descubierto la situación tiempo atrás. De Brito contó que se encontró con él para almorzar y lo vio muy golpeado. Por eso decidió contar lo que sabía.

"Lo cuento porque lo hablé con él, voy a ser sincero. Fuimos a almorzar, le pregunté cómo estaba, porque lo vi muy mal", sostuvo el conductor.

Según la versión que circuló, el productor está muy abocado al cuidado de Valentín mientras Lourdes continúa con sus actividades en Corrientes. "Él está haciendo de papá y mamá", contó De Brito.

Una historia de 16 años

Lourdes y el Chato se conocieron en el mundo de la televisión, en los años de Bailando por un sueño. La relación se afianzó con el paso del tiempo y juntos formaron una familia. En los últimos años enfrentaron rumores de crisis en más de una oportunidad, pero ambos salieron a desmentirlos .

Incluso, en el carnaval de Corrientes, el Chato le propuso casamiento frente a su familia y a Valentín. Ella aceptó y lo compartió en redes. Sin embargo, el casamiento nunca llegó a concretarse.

El análisis de lo que viene

El caso tiene dos versiones que conviven. Por un lado, la de Ángel de Brito, que habla de una infidelidad descubierta por el Chato y de una relación que Lourdes mantendría desde hace cuatro meses con Fran Liotta. Por otro, la de la propia Lourdes, que reconoce el final del amor pero enfatiza un desgaste de años, no una crisis repentina.

Lourdes no confirmó públicamente su vínculo con Liotta. Sí confirmó la separación y habló de una agonía que venía arrastrando. El Chato, por ahora, no hizo declaraciones públicas. La información salió a la luz a través de De Brito, que tiene amistad con ambos.

Lo que queda claro es que la pareja tomó caminos separados. El foco ahora está puesto en Valentín y en cómo seguirá la relación entre Lourdes y el Chato como padres. El resto son versiones cruzadas que el tiempo se encargará de acomodar.