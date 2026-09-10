Luana de "Gran Hermano", contundente sobre la polémica causa judicial de Yao Cabrera: "Yo tenía..."

Luana Fernández quedó eliminada este miércoles de "Gran Hermano: Generación Dorada" y terminó en el cuarto puesto de la competencia. Tras dejar el reality, la joven tuvo que enfrentarse a varias situaciones que se desarrollaron mientras permanecía aislada. Entre ellas, volvió a aparecer su vínculo con Yao Cabrera y las causas que enfrenta.

La relación laboral con el influencer había generado especulaciones desde su ingreso al programa. Es que Cabrera fue condenado a cuatro años de prisión por una causa de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral y reducción a la servidumbre. En ese contexto, Luana había sido vinculada al expediente.

Durante una charla con Santiago del Moro en "La Cumbre", la exparticipante decidió aclarar cuál es su situación judicial. Ante la consulta del conductor, fue contundente: "No, por suerte no estoy imputada en esa causa".

Además, contó cómo fue su acercamiento al grupo de creadores de contenido. "Trabajé con él (Yao) en pandemia porque no tenía laburo. Fui a la mansión que estaba en Escobar con muchos otros influencers y ahí hacíamos contenido para subir a las redes". Según explicó, se alejó de ese entorno antes de que surgieran los problemas que terminaron en la investigación.

Luana fue la última eliminada de "Gran Hermano".

Por último, Del Moro recordó que antes de ingresar al reality se solicitan los antecedentes penales de cada participante y que los de Luana no habían presentado inconvenientes. Ella ratificó esa información: "Sí, no salió nada porque no tuve nada que ver. En ese momento, yo tenía 20 o 21 y justo antes de que pasara todo lo que pasó, me corrí. No estuve en ese quilombo".