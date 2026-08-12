Luana Fernández protagonizó un desagradable gesto contra Sol Abraham en "Gran Hermano" con una bombacha: "¿La sucia no serás vos?"

Apenas 24 horas después de que Matías Hanssen dejara la casa de "Gran Hermano: Generación Dorada" y la competencia quedara integrada exclusivamente por mujeres por primera vez en la historia del formato, Luana Fernández protagonizó uno de los episodios más polémicos de las últimas semanas. A pocas horas de que entraran exparticipantes a la casa, tomó una bombacha y se la pasó por la cara a Sol Abraham en plena cocina, ante las cámaras del reality.

El gesto, que generó repudio inmediato tanto dentro como fuera de la casa, abrió el interrogante sobre si el Big aplicará alguna sanción a la participante. Todo comenzó con una discusión que, en apariencia, tenía como origen algo tan cotidiano como el reacomodamiento de las habitaciones. Con la partida de Hanssen, algunas jugadoras decidieron cambiar de cuarto para reorganizar los espacios. El movimiento desató acusaciones cruzadas sobre el orden y la limpieza, y el clima escaló rápidamente.

Sol, que hablaba con Zilli en la habitación sin saber que Fernández escuchaba, lanzó: "Es una asquerosa, dice que quiere privacidad, que empiece por no usar mis bombachas, ya no las pienso volver a usar".

Luana la escuchó y entró al cruce: "¿Qué hablás? Ridícula y sucia". La respuesta de Abraham no tardó: "Demasiado bajo para mí. Sos una agresiva". La discusión continuó con Mariela Prieto en el medio, intentando bajar la tensión sin demasiado éxito. Sol volvió a la carga: "Qué envidiosa. Yo no tengo la culpa de que vos seas así y yo así". Fernández respondió con una frase que apuntó directo a la situación económica de su compañera: "¿Qué? ¿Tener alguien con plata que te banque?".

Pero lo que generó mayor repercusión vino después. Luana, molesta por haber sido calificada de "sucia", tomó una bombacha y fue hasta donde estaba Sol en la cocina. "¿La sucia no serás vos? Mirá, ¿te gusta?", le dijo mientras acercaba la prenda a su cara. La reacción de Abraham fue inmediata: "Qué asco".

En ese momento, la transmisión en vivo se cortó. Cuando las cámaras volvieron, el clima dentro de la casa parecía haberse calmado: Luana conversaba con Tamara Paganini y Sol apareció luego en el stream y en el confesionario. El intercambio no terminó ahí. Más tarde, en otra conversación, Sol y Luana volvieron a enfrentarse con el pedido de un versus sobre la mesa. "Qué olor a miedo y desesperación. ¿Qué va a pasar ahora? Ya no hay chicos en la casa", lanzó Abraham.

Fernández respondió: "Y me agarraré una chica". Sol retrucó: "¡Qué ida y vuelta más bajo!", y Luana fue al hueso: "Con Charlotte no te la bancás. Tenés miedo que ella te saque porque no le pediste el versus". Sol negó tenerle miedo a nadie y propuso el mano a mano: "¡Vamos a un versus!". Fue entonces cuando Fernández le recriminó un gesto que Abraham hizo con la mano: "Ah, ¿me querés pegar un tiro? Ese gesto no está bueno". Sol respondió sin retroceder: "Es mi gesto. Apunto y disparo".

El episodio de la bombacha encendió el debate fuera de la casa sobre si la producción debería intervenir con alguna sanción. "Gran Hermano" ha llamado al confesionario a participantes por conductas similares en ediciones anteriores, aunque en este caso la transmisión se cortó antes de que se pudiera ver el desenlace completo del incidente.

El contexto en el que ocurrió todo esto no es menor. La semana 25 arranca con nueve mujeres en competencia y la recta final del juego cada vez más cerca. Sol es, junto a Yipio, la participante con más nominaciones de la temporada -13 en su caso-, y viene de superar cuatro versus consecutivos. Luana, por su parte, lleva 166 días en la casa y acumula 12 nominaciones.

Ambas habían estado del lado opuesto en la gala de eliminación del lunes: Luana se posicionó junto a Hanssen, mientras que Pincoya, Zilli, Majluf y Mariela lo hicieron junto a Sol. La tensión entre ambas jugadoras, que ya venía de semanas anteriores, parece haber llegado a un punto de no retorno.

La producción del reality deberá decidir si el gesto de Luana merece una sanción o si la convivencia entre las participantes puede resolverse sin intervención externa. Mientras tanto, el público espera ansioso la próxima gala de eliminación, donde podría definirse el futuro de una de las dos jugadoras.