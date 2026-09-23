Luck Ra acusó de "traidor" a Tiago PZK por su relación con La Joaqui: "Él la fue a buscar..."
El cantante cordobés apuntó contra quien fuera su "gran amigo" hasta hace poco tiempo, luego de que comenzara un vínculo sentimental con su exnovia tras la separación. ¡Mirá qué dijo, en la nota!
El enfrentamiento entre Luck Ra y Tiago PZK sumó un nuevo capítulo durante la presentación de la nueva temporada de "MasterChef Celebrity". En declaraciones a la prensa, el cantante cordobés apuntó contra quien fuera su "gran amigo" tras acusarlo de ser un "traidor" por su relación con La Joaqui, que fue blanqueada al poco tiempo de que ambos se separaran.
En diálogo con Yanina Latorre en un móvil para "Sálvese quien pueda" (América TV), el músico dio su versión de los hechos. "Quisieron ensuciar a mi mejor amiga, dijeron cualquier cosa. Se comió un quilombo por culpa mía", comenzó diciendo el autor de "La Morocha", en alusión a Tuli Acosta.
Y se refirió a su separación de La Joaqui: "Estas cosas venían de antes. Nadie estaba planeando casarse, no sé por qué dicen eso". De esta forma, Luck Ra desmintió que el noviazgo con la artista estuviera a punto de dar ese paso tan importante.
Luego, apuntó contra Tiago PZK: "También tengo un gran amigo que, cuando (La Joaqui) se volvía de España a la Argentina, él la fue a buscar". Aun así, defendió a su exnovia: "De parte de ella, considero que ella es cien por ciento libre de hacer lo que quiera; por ahí sí tengo que duelar lo otro y lo nuestro. Al día le sigo teniendo un aprecio increíble, mas no con él...".
Respecto a cuán cercano era su vínculo con el músico, explicó: "Era mi gran amigo, venía a casa, se quedaba a dormir, hacíamos asado juntos, hemos paseado, todo. Fuimos muy amigos".
En pregunta de Yanina Latorre de si considera a Tiago PZK como un "traidor", Luck Ra fue tajante: "No sé cómo decirlo sin que me tiemblen las manos, pero sí. Obviamente que duele, soy una persona".
Finalmente, el cordobés confirmó que, después del blanqueamiento de la nueva relación con La Joaqui, no habló nunca más con Tiago. Y cerró con una frase llamativa sobre el futuro del noviazgo entre su exnovia y su examigo: "Espero de todo corazón que por lo menos sean felices. Qué sé yo, es lo único que puedo desear. Yo he decidido terminar la relación porque ya no estábamos siendo felices; yo no la estaba pudiendo hacer feliz".