Luck Ra habría vuelto con su exnovia y desató la furia de La Joaqui: "Se enteró y está..."

El escándalo por la separación entre Luck Ra y La Joaqui sumó un nuevo capítulo. Apenas pasó un mes desde que la cantante confirmó el final de la relación de dos años, y ya surgieron versiones que vinculan al músico cordobés con una antigua pareja. La información, difundida por el panelista Pepe Ochoa en el programa "LAM", indica que Luck Ra retomó el contacto con Guille Giles, una modelo con la que compartió tres años de noviazgo antes de conocer a la referente del RKT. La situación desató la furia de La Joaqui, quien no solo conoce a la joven, sino que, según los relatos, llegó a tener con ella una amistad cercana. La noticia encendió las redes y promete más revelaciones en los próximos días.

El dato sobre el reencuentro salió a la luz este jueves. Pepe Ochoa contó que el cantante y la modelo "se están viendo, están volviendo a hablar". Aclaró que ella es la exnovia de él anterior a La Joaqui. "Ella estuvo de novia con él, trabajó con él en un momento. Cuando él corta, arranca a estar con La Joaqui, con quien tiene una conversación y ella le dice: 'si querés, seguí trabajando con Guille'", relató el periodista en el ciclo de Ángel de Brito. Pero lo que más llamó la atención fue el vínculo que se generó después: "La Joaqui y Guille se hicieron amigotas".

Carolina Molinari, otra de las panelistas, aportó más detalles sobre la relación entre ambas mujeres. Explicó que La Joaqui intercedió para que la ex del cordobés no perdiera su trabajo y pudiera continuar vinculada a la producción del artista. "Intercedió para que ella no pierda el trabajo, y pudieran seguir vinculándose en el trabajo, hasta que ellas se hicieron muy cercanas". Esta situación dio lugar a que compartieran momentos e incluso grabaran videos juntas para redes sociales, algo que los periodistas recordaron al aire con una imagen que circuló en su momento.

El momento de mayor tensión llegó cuando La Joaqui se enteró del acercamiento entre Luck Ra y Guille Giles. Según los panelistas, la cantante reaccionó con profundo enojo. Pepe Ochoa fue contundente al describir el estado de la artista: "Ellas eran amigas. Tenemos un TikTok donde están ellas juntas. Tenían un vínculo, y La Joaqui se enteró de esto. Está que trina y está furiosa". La furia se tradujo en acciones concretas, como la decisión de dejar de seguir a la modelo en las redes sociales, un gesto que sus seguidores interpretaron como una ruptura definitiva de la amistad.

Paralelamente, la figura de Tuli Acosta volvió a aparecer en el escenario mediático. Meses atrás, se la vinculó con Luck Ra como supuesta tercera en discordia en la separación, aunque los involucrados desmintieron esa versión en varias oportunidades. Según contó Molinari, Tuli Acosta se comunicó con La Joaqui después del escándalo para agradecerle por no haberla expuesto públicamente. "Lo que hizo fue agradecerle por la generosidad de no haberla matado, como la mataron en todos lados", relató la panelista, en un contexto donde la cantante de RKT se mantuvo en silencio sobre esa versión. La situación muestra un entramado complejo de relaciones, lealtades y rupturas en el mundo del espectáculo.

Análisis de cierre: el costo de la exposición

El caso de Luck Ra y La Joaqui expone una de las caras más duras de la fama: la imposibilidad de vivir los duelos sentimentales en privado. La rápida filtración de un nuevo interés amoroso del cantante, sumada a la particularidad de que la persona en cuestión tenía un vínculo de amistad con su expareja, transforma una situación personal en un espectáculo público de alta tensión.

La furia de La Joaqui no parece derivar únicamente de los celos, sino también de una sensación de traición. Su gesto de permitir que Guille Giles continuara trabajando con Luck Ra, e incluso de entablar una amistad con ella, revelaba una actitud de confianza y madurez. Al conocerse el reencuentro, esa confianza se vio quebrada. Para la cantante, el dolor de una separación reciente se mezcla ahora con la exposición de que su ex pareja retoma un viejo romance con alguien de su círculo, a quien ella misma ayudó a mantener cerca.

Este escenario también evidencia cómo la información, a veces verdadera o simplemente rumores, circula a gran velocidad en los medios y las redes. El silencio de los protagonistas, como el que mantuvo La Joaqui ante los rumores con Tuli Acosta, se vuelve una estrategia, pero no siempre frena la especulación. El "está que trina" de la cantante no es solo un título efectista, sino el reflejo de una situación límite donde lo personal, lo profesional y la lealtad se cruzan de manera explosiva.

Mientras Luck Ra muestra en sus redes un impactante cambio físico, con la frase "Mi cuerpo es un templo que cierra a las 10 de la noche y me perfumo de Dubai", La Joaqui transita el enojo en medio de la escena pública. El desenlace de esta historia, como tantas otras del espectáculo, dependerá de cómo los protagonistas manejen sus vínculos en adelante, pero la herida de la confianza parece difícil de cerrar. Lo que queda claro es que, en el mundo de la fama, las segundas oportunidades y los reencuentros rara vez pasan desapercibidos, y menos cuando la historia previa está llena de nudos emocionales y alianzas rotas.