Luck Ra hizo una nueva aclaración sobre rumores de romance e infidelidades a La Joaqui: "No se crean..."

La novela del escándalo entre Luck Ra y La Joaqui sumó un capítulo más. Cuando las aguas parecían calmarse, el cantante cordobés saltó al cruce para desmentir una de las historias más comentadas de su ruptura, la que su ex pareja contó en el show de Rosalía. A través de un mensaje privado al conductor Ángel de Brito, el artista no solo negó el famoso relato de los siete looks para el viaje romántico, sino que también expresó su fastidio por la manera en que creció la polémica y defendió con dureza a Tuli Acosta, la amiga que la señalaron como la tercera en discordia. Mientras el escándalo no para de crecer, el cantante apuntó contra la versión de su ex y contra quienes inventan historias de su entorno, en una pelea que ya es imposible de ocultar.

Fue en "LAM" (América) donde Ángel de Brito destapó el contenido del mensaje que el cordobés le escribió en privado. "Espero que vos no te creas lo de los siete outfits para los siete días ni que fue un viaje romántico", leyó el conductor, dejando al descubierto el enojo del cantante.

Esas palabras referían directamente al relato que La Joaqui hizo días atrás, cuando, subida al escenario en el marco del show de Rosalía, contó que preparó siete conjuntos para una escapada de siete días, en la que esperaba una propuesta de casamiento que nunca llegó. "Al cuarto llegó la propuesta, pero no era de compromiso, era de separación", fueron las palabras de la cantante que se viralizaron.

Según la lectura de De Brito en el programa, Luck Ra fue más allá y calificó la historia de su ex como una mentira. "Joaqui, mentís", resumió el conductor sobre el planteo del músico. La desmentida no se quedó solo en el terreno de la anécdota del viaje, sino que el cantante también expresó su hartazgo por la manera en que la polémica salpicó a Tuli Acosta. "Las bolas se me están hinchando porque al principio no sabía quién había empezado todo esto y ahora sí", leyó el periodista, y agregó: "Mi vida sigue igual, pero Tuli la está pasando para el orto". Con esa frase, Luck Ra dejó en claro que su preocupación principal era el daño colateral que estaba sufriendo su amiga.

Las declaraciones del cordobés no hicieron más que encender la mecha de una pelea que tiene varios frentes abiertos. Por un lado, la negativa rotunda a la versión romántica que instaló La Joaqui en el confesionario de Rosalía, y por el otro, la defensa cerrada de Tuli Acosta, a quien las especulaciones ubican como la tercera en discordia desde que se conoció la separación.

La situación se complicó aún más cuando el conductor aseguró que Luck Ra también apuntó contra personas de su entorno, hablando de "amigos en común" a los que les abrió las puertas de su casa y que ahora estarían inventando cosas sobre él, en un claro gesto de enojo y desconfianza.

El nombre de Tuli Acosta volvió al centro de la escena en los últimos días después de la difusión de un video en el que se la veía junto a Luck Ra en un hotel, imágenes que reavivaron los rumores de un romance. Frente a esa ola de comentarios, el cantante ya había respondido en TikTok con un mensaje breve y directo: "Perdón por juntarme con mi mejor amiga, la próxima te pido permiso, que estés bien", escribió, en un claro rechazo a las críticas. Esa reacción pública ahora se enlaza con el mensaje privado que, según De Brito, usó para desmentir la historia de los siete outfits.

Por su parte, la propia Tuli Acosta rompió el silencio en varias oportunidades para negar cualquier vínculo amoroso con Luck Ra. En declaraciones a Moria Casán, la influencer fue categórica: "Elegí descansar en la tranquilidad de la realidad. Intenté no hablar porque creía suficiente la palabra de ellos. Puertas adentro las cosas siempre estuvieron claras", aseguró, afirmando que solo existe una amistad de años. Además, contó que habló con La Joaqui para aclarar la situación y que la cantante le respondió que entre ellas estaba todo bien, despejando cualquier malentendido.

La situación se enmarca en una tensa disputa por la versión de los hechos de una ruptura que, según Luck Ra, fue "mil veces más simple y triste de lo que una sola campana dijo". Con esta frase, el cantante intentó bajar el dramatismo de la historia, aunque sus mensajes privados y públicos muestran un creciente fastidio.