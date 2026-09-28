Luck Ra rompió el silencio tras confirmarse el romance de La Joaqui y Tiago PZK: "No me gusta..."

En la previa del estreno de "MasterChef Celebrity", Luck Ra quedó en el centro de la escena mediática por un escándalo que nada tiene que ver con su participación en el reality culinario. Este domingo, Tiago PZK y La Joaqui confirmaron su romance y, tras las fuertes repercusiones por el vínculo, el cantante cordobés rompió el silencio sobre el difícil momento que atraviesa.

Este lunes, en diálogo con "Intrusos" (América TV), el artista habló sobre la exposición que generó su separación de la referente del RKT y las versiones que comenzaron a circular luego de que la joven fuera vinculada con quien él denominó su "examigo". "Quiero estar tranca, no me gusta mucho hablar más de la cuenta", expresó al referirse a su decisión de mantener cierta cautela frente a la situación.

Durante la entrevista, Luck Ra también contó cómo transita el proceso personal mientras enfrenta la atención mediática. "A mí la vida me ha dado tantas bendiciones que hay veces que quejarse es una falta de respeto, pero uno siente, uno no es de fierro. De todas formas, esto es una linda terapia, la paso bien, sufro, no sé qué siento", manifestó.

En medio de la charla, incluso una mujer que pasaba por el lugar gritó: "¡Aguante La Joaqui!". El músico reaccionó con incomodidad: "Lo que no está bueno que pase. Uno se lo tiene que tomar con humor, qué queres que te diga. Es una parte de mi vida que he disfrutado mucho y hay veces que uno tiene que pagar por las cosas que pasan".

La Joaqui y Luck Ra confirmaron su romance. (FoTO: x),

Más allá de lo ocurrido entre ellos, el cantante aseguró que lo que más le preocupa son las versiones que involucraron a sus familiares. "Se me ha acusado de muchas cosas con mi mejor amiga, me inventan novias nuevas y no existía nada de eso". Y agregó: "Sufro más por el hecho de mi familia, parece que mi vieja parió un monstruo. También mi hermanito que va al colegio y le preguntan. Yo me la banco, pero mi familia no crió a un monstruo".

Por último, Luck Ra eligió referirse con respeto a quien fue su pareja y cerrar su testimonio con un mensaje de gratitud. "A La Joaqui le diría gracias por todo lo que hemos vivido, yo he aprendido un montón. Que le vaya bien en todo lo que haga, si en algún momento nos cruzamos nos saludaremos y espero que sea con respeto", concluyó.