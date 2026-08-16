Luck Ra rompió en llanto y lanzó un fuerte mensaje tras su separación de La Joaqui: "Se ha hablado..."

A pesar del escándalo que se generó luego de que Luck Ra y La Joaqui anunciaran su separación, el cantante eligió mantener un perfil bajo y evitó realizar demasiadas declaraciones públicas. Sin embargo, este sábado, el cordobés protagonizó un momento inesperado durante su show. El joven habló sobre las críticas que recibió en el último tiempo y terminó quebrándose en llanto.

El episodio ocurrió durante su presentación en el Festival de la Nieve, en Bariloche. Frente al público que se acercó al Centro Cívico, el artista decidió detener la música durante unos minutos para compartir una reflexión personal. La escena fue compartida por las redes sociales de "LAM" y luego comenzó a circular con fuerza entre los usuarios.

En las últimas semanas, Luck Ra quedó bajo una fuerte exposición mediática por su romance terminado con La Joaqui. A las especulaciones relacionadas con la ruptura y una posible tercera en discordia se sumaron numerosos comentarios sobre su apariencia, algo que el músico decidió abordar directamente mientras se encontraba arriba del escenario.

"No es que me duela a mí porque yo ya sé quién soy, pero se ha hablado mucho de mí, sobre mi aspecto, sobre mi figura", expresó el cantante, visiblemente movilizado por la situación.

Durante su descargo, también mencionó los cuestionamientos que recibió por sus rasgos físicos. Lejos de mostrarse dispuesto a cambiar aquello que forma parte de su identidad, explicó que prefiere conservar esas características y aceptar su propia imagen.

El posteo de Luck Ra tras su show en Bariloche. (Foto: Instagram/ @luckra).

"Si yo quisiera, me podría operar esta cara de burro de Shrek, los dientes de burro de Shrek", manifestó entre lágrimas. Luego contó que tiene un diente partido desde hace tiempo, consecuencia de un accidente que sufrió durante una presentación en Jujuy, y aseguró que decidió mantenerlo como recuerdo de lo vivido.

Sin embargo, su reflexión tomó otro rumbo cuando decidió dirigirse especialmente a los más chicos presentes en el festival. El cantante aprovechó ese momento de vulnerabilidad para dejarles un mensaje relacionado con la autoestima y la importancia de sentirse cómodos con quienes son.

"Cada niño que esté acá, necesito que aprenda a amarse tal como es", pidió Luck Ra ante la multitud. También planteó que una intervención estética no necesariamente resuelve las inseguridades personales: "No hay ningún tipo de operación que pueda arreglar el alma de uno. Y eso es lo más importante, lo que está en el corazón".

Luck Ra y La Joaqui estuvieron en pareja dos años.

Antes de continuar con su presentación, el cordobés volvió a destacar el valor de aceptar aquello que muchas veces puede ser visto como un defecto. Su discurso terminó acompañado por los aplausos del público, mientras él seguía visiblemente emocionado.

"Cada imperfección que ustedes sientan que tienen, en realidad, es su marca personal", afirmó. Después de ese momento, Luck Ra retomó el espectáculo frente a los asistentes del Festival de la Nieve.