Se viralizó un video de Luck Ra y Tiago PZK en medio del escándalo con La Joaqui: "Yo lo amo a él..."

El cruce entre Luck Ra, Tiago PZK y La Joaqui sumó un episodio impensado en las plataformas digitales tras hacerse público un video archivado de la televisión argentina, a días de la confirmación del romance entre el artista de Monte Grande y la cantante de RKT. La escena, grabada durante las grabaciones de "La Voz Argentina" en 2025, muestra a los artistas en un intercambio distendido dentro del camarín. Sin embargo, las recientes declaraciones de Tiago en el aeropuerto de Ezeiza, donde desmintió un lazo de amistad cercano con el cordobés, le dieron una lectura totalmente distinta al material original.

El material que volvió a circular forma parte de los momentos detrás de escena de la última edición de La Voz Argentina, certamen donde Luck Ra desempeñó el rol de coach e invitó a Tiago PZK a participar en una de las entregas. En las imágenes se observa al intérprete cordobés lanzar de manera afectuosa ante sus compañeros la frase "Yo lo amo a él", refiriéndose al músico oriundo de Monte Grande. Lejos de quedarse callado, Tiago respondió entre risas con una humorada sobre la pareja de aquel momento: "Joaqui no se va a enterar nada de lo que pasa en camarines".

Aquel fragmento, grabado en un contexto de absoluta complicidad, volvió a la luz impulsado por perfiles dedicados al mundo de la música urbana y el espectáculo. El motivo principal del reflote responde a las afirmaciones vertidas por Tiago PZK a la prensa en el aeropuerto internacional de Ezeiza, antes de tomar un vuelo hacia la ciudad de Medellín junto a La Joaqui.

Durante ese contacto con los medios, la pareja oficializó el noviazgo posando ante las cámaras, pero la conversación derivó hacia los cuestionamientos que señalaban al cantante como un supuesto "traidor" por la relación previa de la artista con Luck Ra.

Frente a la consulta del cronista, el músico de Monte Grande desestimó esa etiqueta. "No, ¿cómo me voy a considerar traidor?", lanzó de manera tajante, asegurando además que no suele moverse por conveniencia ni busca quedar bien con la gente. En esa misma charla remarcó que jamás existió un vínculo de amistad profunda con el cantante cordobés, planteo que generó sorpresa entre los fanáticos de ambos.

Las declaraciones en Ezeiza funcionaron como detonante para que el público rescatara el tape del certamen de Telefe. Las redes no tardaron en contraponer el afecto que transmitía la secuencia del camarín con la frialdad con la que Tiago abordó el tema al ser abordado por los periodistas. Hasta la fecha, Luck Ra prefirió mantener el silencio y no hizo comentarios públicos para aclarar la naturaleza de aquel vínculo ni para responder al revuelo provocado por la reaparición del video.

Más allá del fenómeno inmediato de las tendencias digitales, este tipo de episodios evidencia la velocidad con la que la memoria de las redes rescata archivo para reinterpretar la dinámica de las figuras del momento. Una broma de camarín grabada hace meses adquiere un peso distinto cuando las alianzas, las parejas y los discursos públicos mutan frente a las cámaras.