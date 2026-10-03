Luck Ra tocó fondo y se quebró en "MasterChef Celebrity": "Por primera vez en 27 años he..."

Luck Ra atravesó un momento de frustración durante la noche de última chance de "MasterChef Celebrity", emitida este viernes. El cantante debía preparar un pastel de atún, una receta típica de Cabo Verde, pero las dificultades con la elaboración lo llevaron a rendirse momentáneamente y a pedir cautela al jurado antes de escuchar la devolución.

El bajón del artista llega en medio de un momento personal movido; viene de separarse de La Joaqui y circulan rumores de romance que lo vinculan con Juli Poggio, un tema que lo mantiene en la mira. Con esa exposición a cuestas, cada devolución pesa más, y no es el único que sintió el rigor del jurado.

Mientras avanzaba con la receta, Damián Betular se acercó a su estación y, antes de preguntar por el plato, lanzó una chicana: "¿Vos te hiciste el color ayer?". Luck Ra, sin disimular su estado de ánimo, lo frenó en seco: "No vengas, no vengas. Le falta amor primo, le falta amor al igual que a mí. A mí también me falta amor".

El jurado intentó ayudarlo con el relleno. "Dame el cortante, pero tiene mucho líquido el relleno. ¿Dónde está el aceite? Y sí, por algo soy jurado", le señaló Betular. Aun así, el artista siguió complicado y terminó en el piso del estudio, vencido por la frustración. "Estoy nublado. Por primera vez en 27 años he tirado la toalla. Ya está, ya terminé, me la llevé a diciembre", afirmó.

El cantante, vencido por la frustración en plena cocina de "MasterChef Celebrity".

Lejos de quedarse en el bajón, decidió darle una mano a otros participantes. "En vez de llorar vamos a reír y digo 'bueno, si yo no puedo, le doy una mano a los que pueda'", explicó antes de acercarse a Grego Rossello. Con el reloj en contra, Wanda Nara avisó desde la conducción: "Cocineros, últimos dos minutos". Ya en la presentación, Luck Ra se tomó la situación con humor y ante una pieza quemada que eligió Maru Botana, bromeó: "Tomó mucho sol. La pasó muy bien en Cabo Verde".

Después señaló otra empanada redonda y remató: "Esa es la pelota de Cabo Verde". Antes de la evaluación, fue sincero: "Quiero que sepan que me frustré mucho haciendo esto, cuidado con lo que me dicen, prometo mejorar". Botana observó que los componentes no estaban integrados: "Bueno, Luck Ra, ¿sabés qué pasa? Es como que está todo separado. En la salsa está el tomate, la cebolla. Tenés que mixear una salsa".

Ya con el veredicto puesto, el cantante cerró con una promesa: "Prometo que este es mi peor plato de Masterchef y que los próximos van a ser mejores". Frente a cámara, agregó: "He tocado fondo, en el segundo programa, pero siento que esto me va a dejar una gran enseñanza".