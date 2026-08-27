Maia Reficco rompió el silencio tras su reconciliación con Franco Colapinto: "Estoy muy..."

Las versiones sobre una separación entre Franco Colapinto y Maia Reficco sacudieron el ambiente a fines de julio. Sin embargo, un giro inesperado llegó semanas después con imágenes que los mostraron juntos y abrazados en las calles de Ámsterdam, justo el fin de semana del Gran Premio de los Países Bajos y cuando Franco fue confirmado en Alpine para 2027. En medio del revuelo mediático y las especulaciones sobre una reconciliación, la actriz fue consultada por su vida amorosa durante la promoción de su nueva película y eligió hablar con cautela, aunque dejó entrever su estado de ánimo.

La posible vuelta de Maia y Franco no solo generó revuelo entre los fanáticos, sino que también se vio potenciado por las recientes declaraciones de la actriz en una entrevista con la revista Cosmopolitan. En el marco del tour promocional de The Last Sunrise, su nuevo filme, Reficco fue interrogada directamente sobre su situación sentimental.

Sin referirse de manera explícita a Colapinto, transmitió su bienestar con una frase que no dejó lugar a dudas: "No me encanta hablar de mi vida amorosa, pero estoy muy feliz". Luego amplió su mirada sobre el amor y su impacto en la vida cotidiana: "Siento que el amor en todas sus formas no hace más que mejorar la vida y la compañía, ya sea a través de las amistades, la familia o una pareja". Antes de dejar el tema atrás, la actriz volvió a marcar sus límites y reiteró su estado actual: "Estoy tratando de no comentar directamente sobre ese tipo de cosas, pero estoy muy feliz".

El detonante de todos estos rumores fue la publicación de unas fotos en Ámsterdam. La imagen, tomada el mismo fin de semana en que Colapinto disputó la carrera, llevó a muchos a interpretar que Reficco viajó especialmente para acompañarlo.

La primicia llegó a la televisión de la mano de Yanina Latorre, quien en el programa SQP (América) del lunes 24 de agosto, construyó un enigmático relato antes de revelar la identidad de los protagonistas. "Me llegó una fotito de este fin de semana, abrazados los dos caminando por Ámsterdam. Ella lo debe haber ido a ver a él, que corrió en Países Bajos, y salieron a pasear juntos", relató la conductora, mostrando la prueba que reavivó el entusiasmo de los seguidores.

Las imágenes que circularon en redes sociales y en distintos medios mostraron a la pareja de espaldas, caminando por veredas adoquinadas bajo un cielo despejado. En una de las tomas, avanzaron por una calle comercial: él vestía una campera con un estampado floral en la espalda y una gorra negra, mientras que ella llevaba un buzo gris claro. Colapinto rodeó los hombros de Maia con el brazo, en una muestra de cercanía. En otra imagen, captada desde mayor distancia y con menor definición, ambos se detuvieron en la vereda, muy cerca uno del otro, con bicicletas estacionadas y árboles frondosos de fondo. La secuencia de fotos alimentó la esperanza de sus fans y puso en duda la versión inicial de ruptura.

Sobre la supuesta crisis que habría atravesado la pareja, Latorre aportó su propia interpretación en el programa. "Yo tenía la data de cuándo se separaron, de que estaban como en una crisis. No sé si eso fue de ellos o más del entorno. A mí lo que me llegó es que a la familia de él, o más precisamente a la mamá de él, ella le parece intensa", comentó la conductora, sumando otra capa de especulación al tema. Sin embargo, aclaró que su investigación personal no coincidía con esa versión: "Estuve averiguando y me dijeron que ella es un amor, que el hermano es divino. Yo entiendo que cuando los deportistas empiezan a pegar los primeros contratos y a ganar guita, pasa como con los jugadores de fútbol, que la novia molesta porque se desenfoca". Lejos de alimentar el conflicto, Latorre expresó una visión conciliadora sobre la pareja y sus circunstancias: "Ellos se enamoran, hacen lo imposible para verse y medio que les parece intensa por eso, pero en realidad hay que dejar que los chicos sigan".

Por ahora, Reficco prefiere encontrar un balance entre lo que comparte y lo que elige guardar para sí. En cada oportunidad que se le presenta, prioriza el cuidado de su intimidad y el valor de los vínculos personales, sin dejarse llevar por la presión de los rumores ni confirmar detalles sobre su relación con Colapinto. Así, entre especulaciones, imágenes casuales y declaraciones cuidadosas, la atención sobre la pareja se mantiene intacta. La actriz eligió la prudencia, pero su felicidad parece ser un hecho. Y mientras los fanáticos celebran cada nuevo indicio de acercamiento, la pregunta sigue flotando en el aire...



