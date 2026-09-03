¿Maia Reficco y Franco Colapinto volvieron?: La respuesta del hermano de la actriz que desconcertó a todos

La relación entre Maia Reficco y Franco Colapinto volvió a despertar rumores luego de que ambos fueran vistos juntos en Europa.

Las imágenes alimentaron las versiones sobre una posible reconciliación y, ante la expectativa, un notero de "Puro Show" intentó conseguir una definición de la actriz.

Sin embargo, Maia eligió no hablar sobre el vínculo con el piloto argentino. Su hermano, Joaquín Reficco, tomó la palabra y protagonizó un particular intercambio con el periodista, aunque sus respuestas lejos estuvieron de despejar las dudas.

¿Qué dijo?

En un primer momento, el periodista saludó a la actriz y le señaló que era su primera vez en "Puro Show". Antes de que pudiera avanzar con la conversación, Joaquín intervino con un contundente "No, no, no, no".

El notero quiso entonces saber qué hacía Maia en Argentina, pero nuevamente encontró resistencia. "No, no, no quiere", respondió Joaquín, mientras la actriz se reía por la situación.

El intercambio tomó otro rumbo cuando apareció el tema que todos esperaban: Franco Colapinto.

La pregunta sobre Colapinto que quedó sin respuesta

El cronista aprovechó el momento para preguntarle a Joaquín cómo estaban las cosas entre Maia y el piloto argentino. Pero, en lugar de responder, el hermano de la actriz decidió cambiar completamente de tema y promocionar el espectáculo que protagoniza Maia.

"La obra es relinda, vengan a ver Los ojos del perro siberiano", lanzó Joaquín.

La respuesta no alcanzó para frenar la insistencia del periodista, que recordó que Maia y Colapinto habían sido vistos juntos en los Países Bajos. Con ese antecedente, fue directamente al punto y preguntó si habían vuelto.

Una vez más, Joaquín evitó confirmar o desmentir la versión y respondió con otra promoción: "Margarita 3 por HBO Max, vayan a verla, un éxito. Campo Argentino de Polo 17 de diciembre".

De esta manera, el interrogante sobre el supuesto regreso de la pareja quedó nuevamente abierto.

Otra pregunta sobre Europa y una respuesta inesperada

El cronista continuó buscando alguna pista y quiso saber si Maia tenía previsto viajar a Monza durante el fin de semana para acompañar a Colapinto en una nueva fecha del automovilismo.

Pero Joaquín volvió a esquivar la consulta y aprovechó para mencionar otro proyecto relacionado con la actriz: "Amapola, out now en todas las plataformas".

Mientras tanto, Maia permaneció en silencio y dejó que su hermano manejara prácticamente todo el intercambio con el periodista.

"Tu ex es mi ex...": la frase que desconcertó al notero

Cuando parecía que Joaquín no iba a brindar ninguna pista sobre la relación entre su hermana y Colapinto, el periodista volvió a insistir con el supuesto regreso.

Fue entonces cuando el hermano de Maia lanzó una frase que llamó inmediatamente la atención: "Tu ex es mi ex en todos lados, chicos".

La declaración generó todavía más confusión. Por eso, el notero intentó precisar si estaba hablando específicamente de Franco Colapinto y le preguntó si el piloto era su ex.

Joaquín aclaró entonces el sentido de sus palabras y explicó: "No, es una canción mía".

La particular respuesta convirtió el momento en uno de los más llamativos del móvil y, lejos de resolver el misterio, dejó todavía más interrogantes alrededor del vínculo entre Maia y Franco.

Maia Reficco mantuvo el misterio

Durante todo el intercambio, Maia Reficco no confirmó ni negó que haya retomado su relación con Franco Colapinto. La actriz se mantuvo prácticamente en silencio, mientras su hermano respondía las preguntas y desviaba la conversación hacia los diferentes proyectos profesionales.

Las apariciones de Maia y Colapinto juntos en Europa volvieron a alimentar las especulaciones sobre una posible reconciliación, pero ninguno de los dos realizó hasta el momento una declaración pública que confirme cuál es su situación sentimental.

Así, la pregunta sobre si Maia Reficco y Franco Colapinto volvieron continúa sin una respuesta oficial.