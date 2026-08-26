Majo Riera, la mamá de Lali Espósito, reveló cómo se manejan las finanzas de la artista: "Desde el minuto cero..."

Majo Riera no solo es la mamá de Lali Espósito, sino también su representante y mano derecho desde que la artista se lanzó como cantante solista y autogestionó su carrera en la música. De invitada en el ciclo "Patria y familia" (Luzu TV), ciclo donde trabaja su otra hija Anita Espósito, la mujer reveló cómo se manejan las finanzas de su hija desde que trabajaba con Cris Morena cuando era menor de edad hasta la actualidad.

Todo comenzó cuando Fede Popgold le preguntó a Majo cómo fue la transición entre manejarle el dinero a Lali, porque era menor de edad, y cederle ese rol a ella en la adultez.

"Desde el minuto cero Lali tiene un estudio que se ocupa de eso más allá de mí. Yo no soy la única persona responsable porque yo no sé de finanzas ni inversión", comenzó diciendo la mamá de Lali.

Lali Espósito junto a Majo Riera, su madre y representante artística.

Y reveló un dato sorpresivo: "Entonces, nosotros tenemos estudio que trabaja con Lali desde los 17 años y es la misma gente la que cuida sus finanzas". "Yo soy su representante en determinadas situaciones en las que ella no puede estar, pero hay un auditor desde el minuto cero manejando todo eso", explicó Majo Riera, quien tendrá su propio programa sobre las madres que son representantes de sus hijos artistas en la industria argentina.

"No es que yo hago lo que quiero, y eso está puesto porque yo decidí que así fuera. Yo me ocupo, pero también me ocupé desde el minuto cero de que exista esto, que dice: 'Esto se pone acá, esto está acá', y ella está al tanto de todo lo que sucede", sostuvo Majo, remarcando la transparencia del proceso.

Consultada sobre si el dinero generó algún conflicto con Lali Espósito en el pasado, Riera dejó en claro que "no fue un tema" ni cuando la cantante cobró sus primeros sueldos siendo menor de edad.

"Después cuando se fue haciendo más grande nosotros tenemos reuniones mensuales donde se muestra todo su estado financiero", afirmó Majo Riera, quien fue clara en su postura: "Y por supuesto que sus cuentas están a nombre de ella porque tiene que ser así, además hoy por hoy tiene 35 años".

Por último, la mamá de Lali Espósito contó que estar en el detrás de la escena musical tiene varias aristas, en las que hay que "estar bien asesorado y acompañado", sobre todo en lo que concierne a trabajar con marcas, ya que hay artistas que no tienen registrados sus nombres y/o apodos artísticos. También advirtió que muchos managers se ponen como productores en las canciones de sus representados para tener una parte mayor en las ganancias.