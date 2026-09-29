Manuel Ibero de "Gran Hermano" reveló por qué Sol Abraham no debió ganar el reality: "Hizo trampa..."

Manuel Ibero fue uno de los personajes que más llamó la atención durante "Gran Hermano Generación Dorada". Aunque no llegó a la final ni estuvo entre los participantes que disputaron las últimas semanas, su paso por la casa dejó una marca entre los seguidores del reality.

Ahora, lejos de aquel encierro, volvió a hablar sobre lo ocurrido en el programa y puso el foco nada menos que en el desenlace. Durante una conversación con otros participantes de un nuevo reality, hizo una serie de comentarios sobre la definición del certamen y sorprendió al asegurar que Sol Abraham habría tenido una ventaja a la hora de quedarse con el triunfo.

Manu ingresó a la casa con una etiqueta que parecía difícil de despegar: era conocido principalmente por haber sido pareja de Zoe Bogach. Sin embargo, con el paso de los días logró construir su propio personaje dentro del programa y dejó de ser simplemente "el ex de".

Mientras Zoe se refería a él desde afuera a través de publicaciones, videos y distintos comentarios, Manuel fue ganando protagonismo puertas adentro. También tuvo un romance con Lola, con quien llegó a iniciar una relación durante su estadía.

La historia entre ambos continuó fuera de la casa con distintos episodios y momentos de tensión. Incluso, en determinado momento, llegaron a "simular" un casamiento, algo que sumó otro capítulo a la particular relación entre ambos.

El comentario que volvió a poner a Manu en el centro de la escena

Tiempo después de su salida de "Gran Hermano", Manuel ingresó a otro reality junto a nuevas figuras y volvió a referirse a su experiencia en el programa.

Mientras conversaba con varios de sus compañeros alrededor de una mesa, comenzó a hablar sobre la final de "Gran Hermano Generación Dorada". El intercambio parecía una charla más hasta que apareció el nombre de Sol Abraham.

Manuel explicó primero de qué lado había estado durante la definición del programa: "La final fue Sol contra Yipio. Y yo era de ella, de Yipio, la uruguaya, sí".

La conversación continuó cuando uno de los participantes comentó sobre Sol: "Yo a Sol la tenía como la perversa, pero igual ganó". Fue entonces cuando Manu respondió de manera contundente: "Muy acomodada, muy acomodada".

La frase generó una reacción inmediata entre quienes estaban presentes y abrió la puerta a una pregunta mucho más directa.

"¿Trampa?": la respuesta de Manu que generó revuelo

Inquieto por la afirmación, uno de los participantes quiso saber qué había querido decir exactamente con "muy acomodada". "¿Qué significa muy acomodada?", le preguntó.

Manuel comenzó a responder de manera entrecortada y apenas alcanzó a decir: "Y... las reglas... las reglas...". Ante esa explicación, su compañero fue directamente al punto y le preguntó si estaba hablando de una posible irregularidad: "¿Trampa?". La respuesta de Manu fue inmediata: "Sí".

De esta manera, el exparticipante dejó instalada una fuerte acusación sobre la definición del reality. Sin embargo, en el fragmento de la conversación no presentó pruebas que sustenten esa afirmación ni detalló cuáles serían las supuestas irregularidades a las que hizo referencia.

Manu dice que sol gano acomodada https://t.co/4UWVJ1z5mX — Maati (@matigonz25_) September 29, 2026

¿Habrá respuesta de Sol Abraham?

Las declaraciones de Manuel Ibero volvieron a poner bajo la lupa una final que ya quedó atrás y abrieron una nueva incógnita entre los seguidores del programa.

El exparticipante habló de un supuesto "acomodo" y confirmó con un contundente "sí" cuando le preguntaron si se refería a una "trampa". Ahora queda por saber si Sol Abraham decidirá responder públicamente o si preferirá dejar pasar las declaraciones.