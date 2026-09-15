Marcela Tinayre habló del alta de Mirtha Legrand: "Quiere reponerse y después va a laburar..."

Marcela Tinayre se refirió al estado de salud de su madre, Mirtha Legrand, luego de que la conductora recibiera el alta médica tras casi una semana de internación en el Sanatorio Mater Dei. Consultada por el cronista de "LAM" (América TV), la hija de la diva confirmó la buena evolución de la conductora y adelantó su intención de retomar pronto sus actividades laborales.

"Le dieron de alta, porque está muchísimo mejor, por suerte. Así que está todo en orden", explicó Tinayre al ser consultada por el estado de salud de su madre, quien había permanecido internada desde el lunes 7 de septiembre por un cuadro de bronquitis . Ante la consulta sobre las ganas de la diva de regresar a la televisión, Tinayre fue contundente: "Quiere reponerse y después va a laburar", sostuvo, en referencia a la conocida vocación laboral de la conductora de 99 años.

La entrevista también giró en torno a la posibilidad de que Tinayre ocupara un lugar en la conducción de "La Noche de Mirtha" (Eltrece), en caso de ausencia tanto de su madre como de su sobrina Juana Viale, quien reemplazó a la diva durante la última emisión del ciclo.

Consultada sobre si le habían propuesto ese rol, Tinayre lo negó de manera categórica. "No, no me lo propusieron, así que no hay propuesta. No, no lo voy a hacer, obviamente", respondió, y explicó que existe una cláusula contractual vinculada específicamente a su sobrina para esos casos. "Creo que el contrato de Juana figura eso. Creo que Juana faltó una vez y mamá hizo dos días también, me parece, este año", detalló.

Pese a la definición sobre el presente, Marcela remarcó que no es ajena a la conducción del histórico ciclo. "Yo lo he hecho varias veces. Por ahí vos no lo sabés, pero lo he hecho varias veces", aclaró, aunque insistió en que la dinámica contractual actual corresponde a Viale. "Me parece que ellos tienen un tema contractual, así que hay que respetarlo", cerró sobre ese punto.

La conversación también incluyó una referencia al fallecimiento reciente de Chiche Gelblung, otro histórico referente de la televisión argentina. Al ser consultada sobre esa noticia, Tinayre expresó su pesar por la pérdida. "Ay, Chiche, una tristeza espantosa. Me dio mucha tristeza", relató, y agregó que había intentado localizarlo en el mismo sanatorio donde había estado internada su madre. "Habían dicho que estaba en el Mater Dei. Y yo lo averigüé y lo busqué por el Mater Dei", contó Tinayre, en referencia a las gestiones que realizó al enterarse de la situación del periodista, hasta que el tape se cortó.

El alta médica de Mirtha Legrand se había confirmado oficialmente el domingo, a través de un parte difundido por la cuenta de "La Mesaza", firmado por el director médico Enrique Echagüe. El documento precisó que la conductora continuaría su recuperación en su domicilio de la avenida del Libertador. Horas más tarde, la propia familia de la diva había sumado un segundo comunicado con un mensaje de agradecimiento hacia la institución que la asistió durante la internación, en el que destacaron "el alto grado de profesionalismo y la excepcional calidad humana" del personal del sanatorio.

La internación de Legrand se había originado a partir de un cuadro respiratorio de tipo bronquial, diagnosticado luego de que la conductora se ausentara de sus compromisos televisivos durante el fin de semana previo a su ingreso. Durante los días de tratamiento, distintas voces cercanas a la producción de sus programas habían llevado tranquilidad sobre su evolución, entre ellas Juana Viale, quien había asumido la conducción de "La Noche de Mirtha" y llevado mensajes de aliento a su abuela desde la cabecera de la mesa.

Con el testimonio de Tinayre, se sumó una nueva confirmación sobre la buena recuperación de la diva, que deberá completar el proceso de rehabilitación indicado por los médicos del Mater Dei antes de retomar de manera plena su actividad frente a las cámaras, a pocos meses de cumplir 100 años el próximo 23 de febrero.