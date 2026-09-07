Marcela Tinayre rompió el silencio tras la internación de Mirtha Legrand: "Sale mucho y toma frío..."

Este lunes se conoció la noticia sobre la internación de Mirtha Legrand en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio. Tras difundirse el primer parte médico, Marcela Tinayre rompió el silencio y dio detalles sobre el estado de su madre.

El comunicado del centro de salud precisó que la conductora ingresó durante la mañana y que permanecerá en una habitación común mientras completa estudios y continúa con el tratamiento indicado. "La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta mañana a nuestro Sanatorio cursando un cuadro respiratorio bronquial. Quedará internada en una habitación común para completar estudios y continuar con el tratamiento médico correspondiente".

Poco después, Tinayre habló con "Intrusos" y buscó llevar tranquilidad sobre la situación. "Está internada. Re bien, con su clásica bronquitis de invierno". La hija de "La Chiqui" también explicó que la exposición al frío habría influido en el cuadro: "Sale mucho y toma frío".

La empresaria agregó que la decisión de dejarla bajo cuidado médico apunta a mantenerla controlada. "Solo para que esté controlada y bien tranquila, porque ella es de cola inquieta y por eso la internaron", señaló durante la entrevista.

Parte médico de Mirtha Legrand. (Foto: Instagram/ @elejercitodelam).

La internación se produjo después de varios días en los que la diva había presentado síntomas respiratorios y reducido sus actividades. El cuadro respiratorio la había obligado a Mirtha a modificar su rutina durante el fin de semana: se ausentó de "La Noche de Mirtha" y Juana Viale tomó su lugar en la emisión del sábado. Desde el entorno familiar también habían intentado llevar calma ante su ausencia.

Ahora, mientras continúa bajo seguimiento médico, la expectativa está puesta en su evolución y en las próximas novedades que puedan surgir desde el Mater Dei.