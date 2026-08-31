Marcelo Tinelli apuntó contra Mario Pergolini durante el homenaje a "Showmatch" en Luzu TV: "¿Qué es Vorterix...?"
El conductor protagonizó un inesperado momento junto a Nico Occhiato durante "Nadie dice match", donde recordó a su histórico rival y lanzó una filosa frase. ¡Enterate qué dijo, en la nota!
Este domingo, Nico Occhiato y Marcelo Tinelli revivieron el espíritu de "Showmatch" en Luzu TV con una emisión especial llamada "Nadie dice match". La propuesta reunió a figuras de ambos mundos y superó los 240 mil espectadores en vivo. Pero hubo un momento que se llevó todas las miradas: el inesperado "palito" del conductor del "Bailando" contra Mario Pergolini, a quien tiempo atrás invitó a pelear sobre el ring.
El especial combinó clásicos de la televisión con la dinámica del streaming y funcionó como una prueba piloto ante una posible llegada del novio de Milett Figueroa a Luzu TV. La idea surgió después de su visita al ciclo de Occhiato y rápidamente tomó forma. Así, ambos compartieron estudio junto a Martín Garabal y un jurado integrado por Ángela Torres, Roberto Peña, Diego Pérez, Martín "Trinche" Dardik y Marcos Giles.
Durante la emisión también hubo lugar para recordar a "Caiga quien caiga", histórico ciclo de Pergolini y competidor de "Videomatch". Los tres, de traje, se pusieron anteojos oscuros mientras sonaba la recordada cortina del programa. Entonces, el humorista lanzó una particular advertencia a Tinelli: "Vos pensá que mañana, por ahí, Mario abre Vorterix con papelitos y un oso Arturo".
Ante la frase, Marcelo preguntó: "¿Qué es Vorterix?". Garabal respondió: "El lugar al que fuiste a farmear aura". El conductor aclaró: "No, ahí estuve con Luquitas, estaba el hijo de Pergolini". "¿No estaba él?", quiso saber Nico Occhiato. Fue entonces cuando Tinelli aprovechó la situación para lanzar un mensaje dirigido a su histórico colega.
"Si hubiese sido al revés, Mario Pergolini va al streaming que es mío, en vez de mi hijo hubiese ido yo. Yo estaba esperando que en algún momento aparezca por atrás y se haga el ofendido, como un chiste". Tras la chicana, Marcelo buscó cerrar la cuestión con humor: "Igual le mandamos un beso, está todo bien".
El programa también recuperó segmentos históricos como "30 segundos de fama" y "El show del chiste", con distintos invitados y un jurado de figuras. Al finalizar, Occhiato celebró el resultado: "Esto fue espectacular, muy lindo, mucha gente acompañándonos, yo estoy volando, un sueño más que cumplo con Luzu". Tinelli, por su parte, destacó: "Fue hermoso para todos vivir este momento, me encanta que estemos recreando, entre ustedes y nosotros, algo que fue muy lindo, me siento en casa acá en Luzu".