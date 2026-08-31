Marcelo Tinelli apuntó contra Mario Pergolini durante el homenaje a "Showmatch" en Luzu TV: "¿Qué es Vorterix...?"

Este domingo, Nico Occhiato y Marcelo Tinelli revivieron el espíritu de "Showmatch" en Luzu TV con una emisión especial llamada "Nadie dice match". La propuesta reunió a figuras de ambos mundos y superó los 240 mil espectadores en vivo. Pero hubo un momento que se llevó todas las miradas: el inesperado "palito" del conductor del "Bailando" contra Mario Pergolini, a quien tiempo atrás invitó a pelear sobre el ring.

El especial combinó clásicos de la televisión con la dinámica del streaming y funcionó como una prueba piloto ante una posible llegada del novio de Milett Figueroa a Luzu TV. La idea surgió después de su visita al ciclo de Occhiato y rápidamente tomó forma. Así, ambos compartieron estudio junto a Martín Garabal y un jurado integrado por Ángela Torres, Roberto Peña, Diego Pérez, Martín "Trinche" Dardik y Marcos Giles.

Durante la emisión también hubo lugar para recordar a "Caiga quien caiga", histórico ciclo de Pergolini y competidor de "Videomatch". Los tres, de traje, se pusieron anteojos oscuros mientras sonaba la recordada cortina del programa. Entonces, el humorista lanzó una particular advertencia a Tinelli: "Vos pensá que mañana, por ahí, Mario abre Vorterix con papelitos y un oso Arturo".

Ante la frase, Marcelo preguntó: "¿Qué es Vorterix?". Garabal respondió: "El lugar al que fuiste a farmear aura". El conductor aclaró: "No, ahí estuve con Luquitas, estaba el hijo de Pergolini". "¿No estaba él?", quiso saber Nico Occhiato. Fue entonces cuando Tinelli aprovechó la situación para lanzar un mensaje dirigido a su histórico colega.

Martín Garabal, Nico Occhiato y Marcelo Tinelli en "Nadie dice Match". (Foto: Instagram/ @marcelotinelli).

"Si hubiese sido al revés, Mario Pergolini va al streaming que es mío, en vez de mi hijo hubiese ido yo. Yo estaba esperando que en algún momento aparezca por atrás y se haga el ofendido, como un chiste". Tras la chicana, Marcelo buscó cerrar la cuestión con humor: "Igual le mandamos un beso, está todo bien".

El programa también recuperó segmentos históricos como "30 segundos de fama" y "El show del chiste", con distintos invitados y un jurado de figuras. Al finalizar, Occhiato celebró el resultado: "Esto fue espectacular, muy lindo, mucha gente acompañándonos, yo estoy volando, un sueño más que cumplo con Luzu". Tinelli, por su parte, destacó: "Fue hermoso para todos vivir este momento, me encanta que estemos recreando, entre ustedes y nosotros, algo que fue muy lindo, me siento en casa acá en Luzu".