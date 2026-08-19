Margarita Ponce, ganadora de "Es mi sueño", reveló qué hará con los 100 millones de pesos: "Me encantaría comprar mi..."

Margarita Ponce se consagró este martes como la gran ganadora de "Es mi sueño" (El Trece), el programa de Guido Kaczka, con tan solo 11 años. Oriunda de la provincia de Salta, la niña hizo vibrar alto el Teatro Ópera en una noche soñada y fue la elegida del público para llevarse el premio mayor de 100 millones de pesos, cifra que ya tiene pensado un emocionante objetivo.

Para conquistar el voto de los televidentes, Margarita optó por interpretar "La arenosa", de Mercedes Sosa. Su emotiva presentación se destacó por sobre las de los otros siete finalistas, que dieron lo mejor de sí.

De invitada en el estudio de "Puro show", el ciclo conducido por Pampito y Matías Vázquez, la jovencita reveló que canta hace solamente un año y que llegó al casting de "Es mi sueño" gracias a una tía, que la alentó a que se inscribiera para participar.

Margarita Ponce contó también qué quiere hacer con los 100 millones de pesos que ganó en el reality de canto. "Me encantaría comprar mi casita en Salta", manifestó la nena.

La frase tiene un trasfondo familiar que Cecilia, mamá de Margarita, explicó a los conductores y a la audiencia: "Nosotros alquilamos y ella dijo que quiere una casa. Es idea de ella. Yo creo que es porque no tiene su cuarto, entonces está bueno".

"Tengo todas mis muñecas en la pieza de mi mamá", agregó la pequeña cantante, entre risas. Después de cumplir una meta, la ganadora de "Es mi sueño" va por otra igual de importante: comprarle una casa propia a su familia.



