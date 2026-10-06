María Becerra se refirió a su presencia en el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: "¿Qué es esa pregunta...?"

Sin dudas, uno de los eventos que más expectativa genera es el casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, que tendría lugar el 19 de diciembre de 2026. En este contexto, mucho se especuló sobre la lista de invitados y, en las últimas horas, María Becerra se refirió a su presencia en la fiesta.

"La Nena de Argentina" se encuentra en Buenos Aires tras finalizar las grabaciones de la tercera temporada de "En el barro". En el último días de rodaje, fue abordada por la prensa y respondió una pregunta que muchos se hacen sobre la boda: si había recibido la invitación para acompañar a la pareja en esa fecha especial.

Consultada por un cronista de Paparazzi TV sobre si estaría entre los invitados, la cantante no dudó en responder. "Pero por supuesto. ¿Qué es esa pregunta?. Sí, obvio, ahí voy a estar", aseguró la artista, dejando en claro que no piensa perderse el esperado festejo.

La presencia de María Becerra se suma a una celebración que reuniría a varias figuras cercanas a los protagonistas. Entre los nombres que aparecen se encuentran Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, Paulo Dybala y Oriana Sabatini, Luis Suárez y Sofía Balbi, además de distintos jugadores de la Selección Argentina.

El listado también tendría importantes nombres del mundo de la música. Lali Espósito y Nicki Nicole figurarían entre las invitadas, mientras que Chris Martin, cantante de Coldplay y vinculado musicalmente con Tini, estaría convocado y hasta podría protagonizar alguna sorpresa durante la fiesta.