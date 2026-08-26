Mariela Prieto reveló en "Gran Hermano" que el Turco García le fue infiel y tuvo un hijo extramatrimonial: "Es un tema..."

Este martes 25 de agosto, Mariela Prieto vivió una noche cargada de emociones en "Gran Hermano: Generación Dorada". La participante recibió el ingreso virtual de su hijo Yamil, quien le contó que será papá y le confirmó que ella se convertirá en abuela. Pero, en medio de la felicidad, la "hermanita" también recordó un episodio doloroso de su matrimonio con Claudio "El Turco" García.

Después de conocer la noticia, Santiago del Moro apareció en pantalla para conversar con Mariela sobre lo ocurrido. Durante el intercambio, la participante destacó el vínculo que Yamil mantiene con su hermano Rafa, hijo que el exfutbolista tuvo con otra mujer mientras estaba en pareja con ella.

Al hablar de la llegada del hijo extramatrimonial de García, Prieto dejó en claro cuál es su prioridad. "Con los niños no se jode. Un hijo es algo sagrado. Todo lo demás queda en segundo plano", expresó. Luego, Del Moro le preguntó directamente si había sabido que su marido tenía otra relación y que la mujer estaba embarazada.

"Sí, yo me enteré", respondió Mariela. Ante la consulta sobre cómo había atravesado aquella situación, evitó entrar en detalles sobre la otra mujer. "No me gusta hablar de las mujeres, ni de cómo fue, ni de qué pasó. Fue un momento en el que Claudio eligió estar con otra persona. Es un tema de él, ya lo charlamos", remarcó.

Santiago del Moro habló con Mariela Prieto en "Gran Hermano". (Foto: Captura Telefe).

La participante también contó que, en aquel momento, su preocupación estuvo puesta en los niños y en la manera de construir un vínculo entre ellos. "No, pero solo pensaba en los chicos, pensaba en los hermanos, pensaba cómo vincularlos, cómo íbamos a hacer con ese nene. Son distintos vínculos, pero la mamá y yo tratamos de unir a Yamil con Rafa. Después tuvimos más relación con los chicos más grandes", explicó.

Más tarde, Mariela aceptó una propuesta de Del Moro para obtener un premio: debía hacerles creer a sus compañeros que abandonaba la competencia. La actuación fue tan convincente que todos quedaron impactados. Pero, cuando llegó al jardín, reveló la verdad entre abrazos: "¡Voy a ser abuela!". Como recompensa, recibió tres atados de cigarrillos.