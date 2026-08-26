Mariela Prieto se enteró en "Gran Hermano" que va a ser abuela: la sorpresa de su hijo que la hizo llorar

Días atrás trascendió que Claudio "El Turco" García y Mariela Prieto se convertirán en abuelos. Sin embargo, la participante permanece dentro de "Gran Hermano Generación Dorada" y, por las reglas de aislamiento, recién este martes 25 de agosto pudo conocer la feliz noticia. A través de una dinámica especial, su hijo ingresó a la casa y le reveló que espera su primer niño.

El anuncio ocurrió a través del "Derecho a Réplica", una de las modalidades del reality de Telefe que permite el contacto entre quienes están dentro de la casa y personas del exterior. Yamil García, hijo de la participante y del exfutbolista, apareció virtualmente con una ecografía en mano para darle la sorpresa.

"Vas a ser abuela. Esa es la eco de tu futuro nieto o nieta", le dijo el joven a Mariela. La emoción fue inmediata y la participante no pudo contener las lágrimas. "Estamos todos muy contentos. Decime algo, por favor, te quedaste helada. Vas a ser abuela", agregó Yamil.

Todavía entre lágrimas, Prieto expresó su felicidad y buscó confirmar que todo estuviera bien afuera. "Parece un sueño, hijo. ¡Voy a ser abuela! ¿Estás contento? Te amo, te quiero abrazar". Luego quiso saber cuándo había recibido la noticia y preguntó también por la reacción de su pareja.

El Turco García y Mariela Prieto junto a su hijo. (Foto: Instagram).

"¿Cuándo te enteraste de que ibas a ser papá? ¿Estás contento? ¿Papá está contento?", quiso saber la participante de "Gran Hermano". Yamil le respondió: "Sí, estamos muy contentos". El intercambio terminó con Mariela completamente conmovida y agradecida por la llegada del nuevo integrante de la familia.

Sin poder ocultar la emoción, la flamante abuela miró una vez más la ecografía y dedicó unas palabras a sus seres queridos: "¡Gracias, Dios! Besos, Anto. ¡Felicidades! Qué gracia de Dios. ¡No lo puedo creer!". Así, recibió dentro de la casa una de las noticias más importantes de su vida.