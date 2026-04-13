Mario Pergolini apuesta a figuras fuertes en "Otro día perdido": quiénes son los invitados de esta semana

"Otro día perdido" volvió a la pantalla con su segunda temporada y logró un arranque sólido. Con una lista de invitados fuerte, el ciclo consiguió buenos números incluso en la competencia directa con "Gran Hermano", una de las propuestas más fuertes del prime time. En ese contexto, el equipo no afloja ni siquiera en Semana Santa y apuesta por figuras de renombre para mantener el interés del público. Así, empezaron a trascender las celebridades que pasarán por su living esta semana.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, nominado al Martín Fierro de la Moda al mejor estilo en conducción masculina, Mario Pergolini con "ODP" recibe en la noche del lunes 13 de abril a Ricky Sarkany y a la Federación Argentina de Curling, en una combinación que mezcla actualidad, curiosidades y perfiles distintos.

La agenda sigue el martes con Joni Viale, mientras que el miércoles se viene una dupla particular: Callejero Fino y Mateo Tedeschi, piloto de minimoto de apenas 7 años, que promete aportar frescura y momentos inesperados. El jueves estará Federico D'Elía junto a Martín Sivak, en una propuesta que cruza actuación y mirada periodística.

El cierre de la semana queda para el viernes, con la presencia de Sebastián Ortega y Sebastián Marroquín, hijo de Pablo Escobar, en lo que se perfila como una de las entrevistas más fuertes. Con esta grilla, el ciclo busca sostener el envión inicial y consolidarse en una franja competitiva, apostando a invitados que generan interés y conversación.