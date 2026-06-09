Mario Pergolini realiza una convocatoria para hacer un mural del Indio Solari: "¿Alguien tiene una pared disponible...?"

Mario Pergolini lanzó una movida que puede convertirse en un nuevo ícono del rock nacional. Tras la muerte del Indio Solari, que fue despedido por miles en Villa Dominico, el conductor, que tuvo un vínculo muy cercano con el artista, quiere un mural del Indio Solari en el barrio de Colegiales y pidió ayuda al aire.

orterix. Mario Pergolini agarró el micrófono y soltó la noticia como quien tira una moneda al aire. "Okey, esto va a pasar. Okey, Leonel, empezó el proceso. Empezó el proceso, eh, la cara del Indio en Colegiales", dijo con esa mezcla de entusiasmo y autoridad que lo caracteriza. Del otro lado de la línea, Leonel García escuchaba. El artista plástico, responsable del famoso mural de Messi en Berazategui, ya tenía lista la espátula simbólica.

Pergolini no se quedó solo en el anuncio. Rápidamente imaginó el mural como el centro de una celebración popular. "Y el día que lo inauguramos le pedimos a Los Fundamentalistas que vengan a tocar, que toquen tres o cuatro temas", propuso. Esa imagen tiene peso: la banda del Indio Solari tocando a los pies de su propia cara dibujada en una pared de Colegiales. Un sueño que, si se concreta, juntaría a miles de personas en una esquina cualquiera transformada en santuario rockero.

Pero antes de los acordes y las multitudes, aparece el primer problema concreto: la pared. Pergolini lo planteó sin vueltas. "Si alguien está escuchando y tiene una pared también que nos quiere dejar ver, porque a lo mejor nos gustaría que esté acá cerca. Si está cerca de Vorterix, está genial", lanzó al aire. Acto seguido, llegó la pregunta que resume la aventura: "¿Alguien tiene una pared disponible?". Esa frase, dicha en vivo, funciona como una convocatoria abierta. Cualquier vecino, comerciante o dueño de una fachada en Colegiales puede ser parte del homenaje.

En Villa Fiorito ya hicieron un mural en homenaje al Indio Solari.

Leonel García quiso afinar el diseño y preguntó: "¿Y qué te gustaría? Por ejemplo, la cara del Indio en el medio y atrás como la letra de alguna de sus canciones...". La respuesta de Pergolini sorprendió por su confianza plena. "Ya que sos el artista, proponenos. Volá, volá, volá, volá todo lo que quieras. Lo que sí quiero es que sea como realista", respondió. Ese realismo no es un detalle menor. García construyó su fama con retratos que atrapan los rasgos duros y las aristas emocionales de sus personajes. Un Indio Solari realista significa capturar esa mezcla de ternura y distancia que enamora a sus seguidores.

El conductor insistió con la participación del público desde el minuto cero. "¿A partir de cuándo podemos ver todos los días un ratito las propuestas?", lanzó. García respondió con plazos concretos: "Si querés a partir del lunes podemos arrancar con eso". Así que el lunes próximo, los oyentes y fanáticos podrán mirar los bocetos, opinar y seguir el proceso creativo paso a paso. Esa mecánica convierte el mural en una obra de autor con control de calidad popular.

Durante la despedida en Villa Domínico, un artista dibujó en el esfalto al Indio Solari.

Pergolini también barajó distintas alternativas para la ubicación. "Nosotros vamos a empezar a ver en qué pared de la ciudad podemos hacerlo, porque a lo mejor hablamos, y nos habilitan una pared enorme en algún lado de la ciudad para homenajearlo", deslizó. Luego planteó dos caminos claros: una pared cerca de Vorterix o un pedido formal a la Ciudad de Buenos Aires para conseguir un espacio emblemático. García celebró la iniciativa con un escueto "Espectacular. Estoy", antes de que Pergolini cerrara la conversación con una promesa: "Okey, Leonel, me encargo durante esta semana. Nos vamos a volver a ver. Empieza este proyecto, ya empieza a funcionar".

Este proyecto del mural del Indio Solari condensa varias capas de la cultura argentina contemporánea. Por un lado, muestra la vigencia de un músico que casi no da entrevistas ni toca todos los años. El Indio Solari construyó un liderazgo artístico basado en la ausencia y el misterio. Sus fans no lo ven seguido, pero lo llevan tatuado en la piel y en la memoria. Un mural en Colegiales satisface esa necesidad de cercanía simbólica. La pared funciona como un punto de peregrinación reemplazante.

Por otro lado, la movida refleja el estilo de gestión cultural que Mario Pergolini perfeccionó durante décadas. El conductor no espera una autorización burocrática ni un patrocinador. Lanza la idea en vivo, mete presión por la radio y convierte un capricho en un operativo ciudadano. La pregunta "¿Alguien tiene una pared disponible?" no es ingenua. Es una jugada mediática que genera sentido de urgencia y vuelve a los oyentes protagonistas. Ese método, directo y efectivo, ya le funcionó con otras aventuras.

Además, la elección de Leonel García no es casual. El artista viene de pintar a Messi, otro ídolo argentino con estatus casi religioso. García entiende el oficio de convertir figuras populares en imágenes de culto callejero. Su trazo realista, combinado con la libertad creativa que le otorgó Pergolini, promete un resultado que puede instalarse en el imaginario rockero como una visita obligada.

Resta saber si aparece la pared adecuada. También queda abierta la incógnita sobre la respuesta de Los Fundamentalistas. Tocaron en el Obelisco durante la pandemia, así que no le escapan a los eventos masivos. Un recital callejero con el Indio ausente pero presente en el mural sería una postal difícil de olvidar. La movida recién empieza. Lo único seguro, por ahora, es que alguien, en algún rincón de Colegiales, ya está mirando su fachada con otros ojos.