Marixa Balli debutó en "Pasión de Sábado" y habló sobre el escándalo con Marcela Baños: "No vengo a serruchar..."

Marixa Balli debutó este sábado como conductora de "Pasión de Sábado" por América TV, en reemplazo de Marcela Baños, quien se tomó unas semanas de vacaciones en Ilha Grande, Brasil. El regreso de Balli al ciclo tropical -del que fue parte durante años- estuvo precedido por un clima de tensión mediática que ella misma se encargó de desactivar desde el primer momento, con la misma energía que la caracterizó siempre en ese piso. El programa arrancó con la elogiosa presentación que le hizo el co-conductor Alejandro Beltzer y un video de presentación que repasó su trayectoria como actriz, bailarina y conductora.

Cuando Balli pisó el estudio, el público la ovacionó. "Muy buenas tardes, América. Dormilones, a despertarse, porque hoy siempre sábado", fue su saludo de apertura, tan directo y desenfadado como su estilo de siempre.

El momento más emotivo llegó cuando Balli agradeció la bienvenida y reconoció el peso simbólico de estar en ese lugar. "Gracias, Pablo Serantoni. Una maravilla volver a esta casa que fue parte de mi vida mucho tiempo también", dijo con visible emoción.

Mencionó el camarín que le prepararon -con fotos de recuerdos de otras épocas- y fue cuidadosa en aclarar el alcance de su presencia: "No venimos a serruchar nada. Venimos nada más que a ocupar un lugar para que no quede vacío, pero con mucho amor, con mucho cariño y recordando viejas épocas mías".

Beltzer, a su turno, subrayó el peso histórico del ciclo y el vínculo de Balli con él. "Son 38 años compartiendo momentos maravillosos, muchas emociones, muchas sensaciones, muchas pérdidas también", señaló. Y fue más allá al justificar la elección: "Sos la persona propicia e ideal que hoy puede estar en este lugar por el conocimiento que tenés".

El telón de fondo de la jornada fue la relación tirante entre Balli y Baños, que arrastran diferencias desde hace más de una década. El primer capítulo público de esa disputa se dio en "Intrusos", cuando Baños le reprochó a Balli que no la saludaba pese a haber sido su primera bailarina.

La semana pasada, Baños reconoció que se enteró del reemplazo por LAM: "Me enteré por Ángel, me enteré por LAM. Estoy en shock. Lo llamé a Serantoni y no me atendía", dijo la conductora en diálogo con "Pasó en América". Baños también aclaró que la producción le había presentado una lista de posibles reemplazantes -Sabrina Rojas, Silvina Escudero, Nazarena Vélez y Balli- y que no influyó en la elección final.

Balli, en tanto, salió al cruce antes del debut en "Desayuno Americano". "¡Dejen de joder con eso! Qué ganas de arruinarle las vacaciones a Marcela Baños", respondió al ser consultada por los comentarios que circularon bajo la expresión "Traición de sábado" . Descartó cualquier intención de desplazar a su colega y fue tajante: "Traición es serruchar y no hay ninguna intención de serrucho". Su objetivo, dijo, era hacer "dos buenos programas", divertirse y asumir el desafío "con pasión y mucho respeto". También dejó en claro que no hubo contacto previo entre ellas. "No hablé con ella y no tengo su teléfono", aseguró . Y ante quienes sugerían que debería agradecer la oportunidad, respondió con ironía: "¿Yo tengo que agradecer? Si ella se fue de vacaciones. ¿Por qué tengo que agradecer? Estoy trabajando, me llamaron y arreglaron entre los canales".

Sobre la vieja diferencia, recordó que Baños se había molestado porque Balli contaba que había sido su primera bailarina. "Cuando uno habla de alguien es para destacarlo, no para minimizar", sostuvo. Y remató: "Yo soy bailarina principalmente, entonces creo que la que se minimiza es ella, no yo".

De regreso en el piso de "Pasión de Sábado", con el público a favor y el historial de tensiones como contexto, Balli demostró que sabe moverse en ese terreno tan bien como en una pista de baile. Su mensaje fue claro: vino a trabajar, a divertirse y a ocupar un lugar temporal, sin intenciones de quedarse con el puesto de nadie.



