Martín Fierro de la Música 2026: la lista completa de nominados

Los Martín Fierro tendrán una importante novedad este año con el estreno de una edición dedicada exclusivamente a la música. La primera ceremonia se realizará el miércoles 14 de octubre y reunirá a grandes figuras de la escena nacional, con artistas de distintos estilos y generaciones. Este domingo, durante un programa especial emitido por la pantalla de El Nueve, se dio a conocer la lista completa de nominados.

La entrega estará organizada por APTRA y tendrá a Hernán Drago y Edith Hermida al frente de la conducción. La previa también tendrá su espacio con la llegada de los invitados, que serán recibidos en la alfombra roja por Nara Ferragut, Daniel Rinaldi, El Polaco y Rocío Marengo.

La música será protagonista durante toda la velada, más allá de las premiaciones. Bandana, Emanero, Euge Quevedo, Ráfaga, Ángela Leiva y Los Palmeras serán algunos de los encargados de subir al escenario para ofrecer distintos shows en vivo. Además, la ceremonia contará con homenajes destinados a figuras destacadas por sus trayectorias.

Todos los nominados

Mejor Canción

-Cazzu - "Con otra"

-María Becerra y Paulo Londra - "Ramen para dos"

-Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles - "Tu jardín con enanitos"

-Luck Ra & Miranda! - "Tu misterioso alguien"

Mejor Álbum

-Milo J - La vida era más corta

-María Becerra - Quimera

-Cazzu - Latinaje

-Ca7riel y Paco Amoroso - Papota

-Lali - Cuando el demonio llama

Mejor Colaboración

-Big One, Paulo Londra & Wisin - "Flashbacks / Crossover #9"

-Lauta, Amigo de Artista, Q'Lokura - "Puñaladas"

-Renzo ED, La Joaqui, Salas - "Colocartelo Remix"

-Emanero, Luciano Pereyra & David Bisbal - "La Peligrosa"

-Emilia, Tini & Nicki Nicole - "Blackout"

-Turf & Lali - "Loco un poco"

Mejor Artista Femenina

-María Becerra

-Ángela Leiva

-Tini

-Lali

-Cazzu

-Natalie Pérez

-Marilina Bertoldi

Mejor Artista Masculino

-Fito Páez

-Dante Spinetta

-Coti Sorokin

-Milo J

-Axel

-Abel Pintos

-Emanero

-Dillom

Mejor Grupo/Banda

-Babasónicos

-Divididos

-Los Pericos

-Turf

-Airbag

-El Mató a un Policía Motorizado

-Tan Biónica

-Los Piojos

Mejor Artista Revelación Masculino

-Simón Aguirre

-Lázaro Caballero

-Max Carra

-Roze

-Ramma

-Joaco Burgos

-Camionero

-Luciano Creiner

-Valentino Merlo

Mejor Artista Revelación Femenina

-More con Flow

-Valentina Márquez

-Juana Rozas

-143Leti

-Mery Granados

-Valentina Olguín

-Candu Domínguez

Mejor Artista Pop

-Tini

-Lali

-Emilia

-Tiago PZK

-María Becerra

-Zoe Gotusso

-Yami Safdie

-Ángela Torres

Mejor Artista Rock/Alternativo

-Babasónicos

-El Plan de la Mariposa

-Fito Páez

-Los Piojos

-Charly García

-Andrés Calamaro

-Marilina Bertoldi

Mejor Artista Urbano

-Dante Spinetta

-Trueno

-J Rei

-Duki

-L-Gante

-Nicki Nicole

-Milo J

Mejor Artista Folclórico

-Soledad Pastorutti

-Abel Pintos

-Luciano Pereyra

-Los Nocheros

-Destino San Javier

-Coki Ramírez

-Maggie Cullen

-Jorge Rojas

Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas

-María Becerra - Quimera Show 360° en River

-La K'onga - Cuartetour

-Lali - Lali Tour 2025

-Airbag - El Club de la Pelea

-Tini - Futttura

-Q' Lokura - Q' Lokura en vivo

-Emanero - Emanero Tour 2025

-Un Poco de Ruido - La Zapada Más Grande del Mundo

Mejor Productor/a Musical

-Mauro De Tommaso

-BZRP

-Nico Cotton

-Big One

-Evlay

-Tatool

-Tote

-Oscar Mediavilla

Mejor Grupo/Banda Tropical

-Damas Gratis

-Los Totora

-La T y La M

-Ráfaga

-La K'onga

-Q' Lokura

-La Delio Valdez

-Banda XXI

Mejor Artista Tropical Masculino

-Rodrigo Tapari

-Uriel Lozano

-El Polaco

-Ulises Bueno

-Daniel Agostini

-Nico Mattioli

Mejor Artista Tropical Femenina

-Ángela Leiva

-Dalila

-Karina

-Eugenia Quevedo

Mejor Artista de Tango

-Guillermo Fernández

-Caro Minella

-Jorge Amicone

-Jorge Vázquez

-Los Reyes del Tango

Mejor Cortina Musical de TV

-Morfi, Todos a la Mesa

-LAM

-Gran Hermano

-Telenueve Noticiero

Mejor Concepto Visual

-María Becerra

-Lali

-Tini

-Emanero

-Cazzu

-Dillom

-Ca7riel y Paco Amoroso

Mejor Manager Artístico

-Fernando Szereszevsky

-Pocho Rocca

-Artes Group

-Natanael Real

-Daniel Grinbank

-Ana Poluyan

-Maxi El Brother

-Alberto Miguel

-Marcelo Fogoli

-Héctor Cavallero

Mejor Artista DJ

-Ezequiel Arias

-Sol Ortega

-Hernán Cattaneo

-Mariano Mellino

-Victoria Engel

-Carlos Alfonsín

-Javier Zuker

Mejor Música de Comerciales/Jingles

-Saphirus

-Molto

-Kanji

-Rinde 2 - Luck Ra

Mejor Artista DJ Revelación

-0ostil

-Victoria Why Not

-Discip

-Ana Helder

-Jay De Lys

-Eze Ramires

Mejor Artista de Música Infantil

-Panam

-Plim Plim

-Margarita

-Pau Pau

-Topa

-El Reino Infantil

Mejor Artista de Cuarteto

-Valentina Márquez

-Ulises Bueno

-Simón Aguirre