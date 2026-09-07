Martín Seefeld confirmó su separación de Valeria Giuliani después de 35 años juntos: "Es la vida..."

Las historias de amor pueden atravesar distintas etapas y no siempre encuentran el mismo camino con el paso de los años. Después de compartir una vida, formar una familia y atravesar diferentes momentos, algunas parejas deciden tomar caminos separados y construir una nueva forma de relacionarse.

Ese es el presente de Martín Seefeld, quien confirmó que terminó su relación con Valeria Giuliani después de estar 35 años en pareja y tener dos hijos juntos. El actor, que durante mucho tiempo eligió mantener su vida privada lejos de los medios, esta vez habló abiertamente sobre su situación sentimental y dejó en claro que mantiene un vínculo cercano con su ex.

Martín Seefeld confirmó que está separado

La revelación ocurrió durante su visita a "Almorzando con Juana", el programa de Juana Viale que se emite por El Trece. Allí, Seefeld contó que lleva un año separado y recordó los 35 años que compartió junto a Giuliani.

"Yo estoy separado hace un año. Estuvimos en pareja 35 años, tenemos dos hijos hermosos... Así que la vida", expresó el actor al hablar sobre el final de la relación.

Lejos de plantear la separación desde el conflicto, Seefeld destacó el vínculo que logró conservar con quien fue su pareja durante más de tres décadas.

Ante la consulta sobre cómo es actualmente esa relación, respondió de manera contundente: "Es muy amiga, pero es la vida".

La importancia de respetar los procesos

Durante la charla también participó Patricia Echegoyen, quien contó que lleva 28 años en pareja y que en su propia historia atravesó un período de separación. La actriz planteó la posibilidad de que algunas relaciones puedan tener una segunda oportunidad.

A partir de ese comentario, Seefeld reflexionó sobre los distintos momentos que atraviesan las personas y las parejas a lo largo de la vida.

"En la vida todo puede suceder. Y aparte, la vida tiene procesos y tiene momentos que uno tiene que respetarse y es normal que suceda", sostuvo.

Para el actor, una separación no borra todo lo construido durante los años compartidos. Por eso, destacó especialmente el valor de haber formado una familia y de haber atravesado juntos una extensa etapa.

"Hay que vivirlo como un éxito el haber estado 35 años en pareja, haber formado una familia, dos hijos hermosos...", remarcó.

Una relación que continúa desde otro lugar

Seefeld también puso el foco en la necesidad de comprender que una pareja puede dejar de funcionar como tal sin que eso implique terminar con todos los vínculos construidos.

En ese sentido, explicó que cada persona atraviesa sus propios procesos y que las diferencias en la manera de mirar la vida también pueden influir en una relación.

"La verdad es que, como digo siempre, creo que hay que respetarse esos procesos porque tiene que ver también con el crecimiento de cada uno, con la forma de ver la vida de cada uno", señaló.

Y agregó una reflexión sobre la importancia de conservar el afecto más allá de la ruptura: "Todo se tiene que hacer para mí con amor, con respeto... Entender que uno puede no estar en pareja, pero que hay una familia".

Echegoyen, que mantiene una amistad con ambos, también destacó que Seefeld y Giuliani conservaron una buena relación y que la decisión se dio en buenos términos.

El vínculo de Martín Seefeld y Valeria Giuliani después de la separación

Sobre el final de la conversación, el actor contó cómo es actualmente la comunicación con Giuliani y destacó especialmente la relación que mantienen por sus hijos.

"Hablamos mucho. Nos vemos poco porque obviamente nos vemos poco, pero hablamos mucho por los chicos", explicó.

Luego, definió de manera contundente el vínculo que lograron construir después de tantos años juntos: "Tenemos un vínculo extraordinario y feliz de que así sea".

Sus palabras reflejaron una mirada alejada de cualquier enfrentamiento y centrada en preservar la familia que formaron.

Cómo comenzó la historia de amor entre Martín Seefeld y Valeria Giuliani

En febrero de 2025, Seefeld había hablado sobre los comienzos de su relación durante una entrevista en "La noche perfecta", también por El Trece.

En aquella oportunidad, Sebastián Wainraich le preguntó por una particularidad del inicio de la historia: si era cierto que había conocido a Giuliani gracias a un amigo que había sido pareja de ella.

El actor explicó que la historia tenía algunos detalles más complejos y comenzó su relato con una aclaración: "En realidad, yo estaba casado".

Según contó, aquel amigo había tenido una relación con Giuliani, pero con el tiempo ambos lograron construir una amistad. Fue justamente esa persona quien terminó acercándolos.

"Tengo una mujer que me encantaría presentarte, me parece que es alguien para tener un vínculo", le había dicho el hombre a Seefeld antes de contarle que había estado con ella.

El actor aceptó conocerla y ese encuentro dio comienzo a una relación que se extendió durante 35 años, con una familia y dos hijos como parte de una historia compartida.

Una nueva etapa para el actor

La confirmación de la separación marca una nueva etapa en la vida personal de Seefeld, pero sus propias palabras muestran que busca atravesarla desde el respeto y sin borrar todo lo que construyó junto a Giuliani.

Después de más de tres décadas de vida compartida, el actor eligió poner en primer plano el afecto, la familia y el vínculo que todavía los une, especialmente a través de sus hijos.