Maru Botana sufrió un peligroso accidente en "MasterChef Celebrity" por culpa de Alejandro Lerner que pudo terminar mal: "Me miró con cara de..

Maru Botana vivió un momento de extrema tensión durante la gala de eliminación de "MasterChef Celebrity" (Telefe). La jurado se acercó a la estación de Alejandro Lerner para supervisar su preparación y, segundos después de advertirle sobre el aceite, terminó recibiendo un salpicón hirviendo en pleno rostro. Una de las gotas le alcanzó un ojo y la cocinera debió alejarse de inmediato. El accidente pudo terminar mal, pero por suerte no pasó a mayores.

Alejandro Lerner casi quema a Maru botana. #MasterChefCelebrity https://t.co/qtXE9tOHyY — TeleViral (@TeleViralAr) October 5, 2026

Todo ocurrió mientras Lerner avanzaba con sus milanesas de corte con hueso. Maru se acercó junto a Ian Lucas al puesto del músico para observar cómo venía su plato y le lanzó una advertencia: "¿Cómo viene la milanesa? Ojo que no se te pase este aceite, estate atento...". La recomendación parecía destinada a evitar cualquier inconveniente dentro de la cocina.

Pero pocos segundos después, cuando Alejandro colocó la milanesa en la sartén, parte del aceite caliente saltó hacia afuera y terminó impactando directamente en el rostro de Maru. Una de las gotas alcanzó uno de sus ojos y la jurado reaccionó de inmediato al alejarse de la estación. Durante algunos segundos, la situación generó preocupación dentro del estudio.

Lerner continuó pendiente de su preparación, mientras la jurado se apartó después de recibir el salpicón de aceite. Finalmente, el episodio no pasó a mayores y la competencia continuó con el resto de las devoluciones y los platos que los participantes debían presentar en la gala.

Para el cantante, sin embargo, el momento también tuvo un costado insólito. Mientras intentaba avanzar con su milanesa, pudo advertir la reacción de Botana y luego relató el episodio durante su entrevista individual. Con humor, describió la expresión que recibió después del accidente: "Maru me miró con cara de pute...", aseguró.

La frase permitió descomprimir una escena que había generado tensión durante algunos instantes. Lerner tuvo que continuar concentrado en la preparación, mientras Maru retomó su recorrido por las distintas estaciones y el resto de los concursantes siguió trabajando para evitar quedar entre los peores platos de la noche.

La noche no terminó tranquila para Lerner. El desafío exigía preparar una milanesa con un corte de carne con hueso, una guarnición y un dip. Su propuesta quedó entre las tres peor evaluadas, junto con las de Diego Ramos y Pachu Peña. Así, al susto con el aceite se sumó la posibilidad de abandonar el certamen en la primera eliminación de la temporada.

Finalmente, quien dejó las cocinas fue Pachu. Su "Mila Clown", presentada con una cara de payaso, tenía un fragmento de film plástico adherido a la carne, un error que el jurado señaló como contaminación física. Lerner consiguió seguir en competencia, aunque su paso por la gala quedó marcado por momentos de tensión: el salpicón que alcanzó a Botana y la espera del veredicto.