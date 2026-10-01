"MasterChef Celebrity": el doloroso accidente que sufrió Marta Fort en su debut

Marta Fort tuvo un debut complicado en MasterChef Celebrity, donde debió superar una prueba, que rápidamente se convirtió en un desafío complicado tras sufrir un pequeño accidente mientras manipulaba un cuchillo.

La participante tenía que preparar chipirones, pero antes de cocinar tuvo que extraerlos de un bloque de hielo. Los participantes contaban con 60 minutos y la joven pasó cerca de la mitad del tiempo intentando romper la estructura congelada. "Treinta estuve con el hielo", se lamentó.

En medio de los nervios y el esfuerzo, Marta se cortó y tuvo un sangrado leve, pero rápidamente la producción accionó para poder curarla y así pueda seguir. La joven aseguró que prácticamente no sintió el impacto durante la competencia. Además, señaló que el frío le congeló una de sus manos y complicó todavía más la preparación.

La participante recibió ayuda de Sebastián Presta y Grego Rossello para ordenar su estación y avanzar con el plato. Finalmente, logró presentar su preparación ante el jurado y recibió el delantal gris.

Tras ver el programa, Fort defendió especialmente la cocción del arroz. "Yo le daba un siete. Yo me lo morfé todo el arroz", sostuvo. De cara a la próxima instancia, aseguró que seguirá el consejo de su chef: "Plato a plato".