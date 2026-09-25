MasterChef Celebrity 2026: la lista completa y confirmada de los participantes, a días del estreno

MasterChef Celebrity 2026 ya tiene a los 24 famosos que competirán en la cocina de Telefe. Wanda Nara vuelve a la conducción del programa.

El estreno llega el lunes 28 de septiembre a las 22:15. La producción cerró la lista tras varias semanas de anuncios parciales.

El jurado también cambia; Damián Betular y Germán Martitegui continúan en sus puestos, pero Maru Botana ocupa el lugar de Donato de Santis.

Quiénes son los 24 participantes de MasterChef Celebrity 2026

El cambio más comentado fue la salida de L-Gante, que finalmente no será parte de esta edición del certamen.

Estos son los 24 confirmados para la nueva temporada:

Luck Ra

Mike Amigorena

Alejandro Lerner

Hernán Coronel

Lizy Tagliani

China Ansa

Julieta Poggio

Grego Rossello

Edith Hermida

Karina Mazzocco

Paula Trapani

Luciana Geuna

Elizabeth Vernaci

Morena Beltrán

Julieta Nair Calvo

Diego Ramos

Nazareno Casero

Pachu Peña

Campi

Sebastián Presta

Marta Fort

Pablo Migliore

Rocío Robles

Pablo Giralt

Quiénes son los 24 participantes de MasterChef Celebrity 2026.

Los cantantes confirmados que estarán en el programa

Luck Ra encabeza el grupo musical y ya visitó el ciclo como invitado en la temporada anterior.

Se suman Alejandro Lerner y Hernán Coronel, ambos artistas con una larga trayectoria en la música.

Mike Amigorena es quien ingresó a último momento, luego de la salida de L-Gante del certamen.

Actores y humoristas del nuevo elenco

Julieta Nair Calvo, Diego Ramos y Nazareno Casero representan la actuación en esta edición del certamen.

Pachu Peña, Campi y Sebastián Presta suman humor a la competencia gastronómica.

Marta Fort, Pablo Migliore, Rocío Robles y Pablo Giralt completan la nómina de 24 participantes.