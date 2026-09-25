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MasterChef Celebrity 2026: la lista completa y confirmada de los participantes, a días del estreno

Telefe cerró el armado del elenco con Wanda Nara al mando y el ingreso de último momento de Mike Amigorena.

Dayra, Arellano
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MasterChef Celebrity 2026 ya tiene a los 24 famosos que competirán en la cocina de Telefe. Wanda Nara vuelve a la conducción del programa.

El estreno llega el lunes 28 de septiembre a las 22:15. La producción cerró la lista tras varias semanas de anuncios parciales.

El jurado también cambia; Damián Betular y Germán Martitegui continúan en sus puestos, pero Maru Botana ocupa el lugar de Donato de Santis.

Quiénes son los 24 participantes de MasterChef Celebrity 2026

El cambio más comentado fue la salida de L-Gante, que finalmente no será parte de esta edición del certamen.

Estos son los 24 confirmados para la nueva temporada:

  • Luck Ra
  • Mike Amigorena
  • Alejandro Lerner
  • Hernán Coronel
  • Lizy Tagliani
  • China Ansa
  • Julieta Poggio
  • Grego Rossello
  • Edith Hermida
  • Karina Mazzocco
  • Paula Trapani
  • Luciana Geuna
  • Elizabeth Vernaci
  • Morena Beltrán
  • Julieta Nair Calvo
  • Diego Ramos
  • Nazareno Casero
  • Pachu Peña
  • Campi
  • Sebastián Presta
  • Marta Fort
  • Pablo Migliore
  • Rocío Robles
  • Pablo Giralt

Quiénes son los 24 participantes de MasterChef Celebrity 2026.
Quiénes son los 24 participantes de MasterChef Celebrity 2026.

Los cantantes confirmados que estarán en el programa

Luck Ra encabeza el grupo musical y ya visitó el ciclo como invitado en la temporada anterior.

Se suman Alejandro Lerner y Hernán Coronel, ambos artistas con una larga trayectoria en la música.

Mike Amigorena es quien ingresó a último momento, luego de la salida de L-Gante del certamen.

Actores y humoristas del nuevo elenco

Julieta Nair Calvo, Diego Ramos y Nazareno Casero representan la actuación en esta edición del certamen.

Pachu Peña, Campi y Sebastián Presta suman humor a la competencia gastronómica.

Marta Fort, Pablo Migliore, Rocío Robles y Pablo Giralt completan la nómina de 24 participantes.

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